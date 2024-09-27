Urla Belediye Başkanı İtfaiye Çalışanlarıyla Kahvaltıda Bir Araya Geldi

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(İZMİR)- Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, İtfaiye Haftası kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Batı Bölge Merkez Grubu'nda görevli itfaiye personeli ile kahvaltıda bir araya geldi. Başkan Balkan, kahvaltıda itfaiye çalışanlarına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, toplum güvenliği için üstlendikleri hayati rolün altını çizdi.

Düzenlenen kahvaltı etkinliğine İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz, Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, İtfaiye Batı Bölge Amiri İsmail Yapıcı ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Yarımada Yerel Hizmetler Şube Müdürü Çağlayan Karaca katıldı.

Bölgede yaşanan yangınlarda gösterdikleri özverili çalışmaları için itfaiye çalışanlarına teşekkür eden Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan "Her türlü tehlikeye ve zorluğa rağmen insan hayatını ve malını korumak için büyük bir özveriyle çalışan tüm itfaiyecilerimizin İtfaiye Haftası'nı kutlarım. Bölgemizde yaşanan yangınlarda göstermiş olduğunuz özverili çalışmalar için teşekkür ederim. Dilerim ki bir daha böyle kötü günler yaşamayız" dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Yaşar Korkmaz ve Yangın ve Acil Müdahale Şube Müdürü Aydın Mutlu, kahvaltı etkinliğinin ardından Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan'a gönüllü ekipmanları hediye etti.