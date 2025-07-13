Urla\'da Orman Yangınına Müdahale

İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekipler tarafından havadan ve karadan müdahale başladı. Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Yaz sıcaklarının etkisini arttırmasıyla Türkiye'nin birçok noktasında orman yangınları çıktı. Özellikle geçtiğimiz haftalarda İzmir'in ilçelerinde çıkan yangınlar, bölgeye büyük zarar verdi.

İZMİR YİNE YANIYOR

İzmir'de yine orman yangını çıktı. Urla ilçesinin Naipli Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 4 uçak, 13 helikopter, 34 arazöz, 9 tanker, 3 dozer ile İzmir İtfaiyesine bağlı ekipler sevk edildi. Jandarma ekipleri, Urla ile Bademler Mahallesi arasındaki kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Yangının çıktığı bölgeye yakın olan trafo merkezinin etrafının iş makineleri tarafından açıldığı görüldü.