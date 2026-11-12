Urla'da tekstil firması sahibi 72 yaşındaki iş adamı tabancayla öldürüldü

Urla'da tekstil firması sahibi 72 yaşındaki iş adamı tabancayla öldürüldüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İzmir'in Urla ilçesinde tekstil firması sahibi 72 yaşındaki iş adamı, 9 Kasım'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu. İncelemelerde iş adamının tabancayla öldürüldüğü tespit edilirken polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
İzmir'in Urla ilçesinde iş adamının öldürülmesiyle ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.
Tekstil firması sahibi 72 yaşındaki Bekir Kayabaşı, 9 Kasım'da Mithatpaşa Caddesi'ndeki evinde ölü bulundu.
İncelemelerde Kayabaşı'nın tabancayla öldürüldüğü tespit edildi.
Polis, şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.
Kaynak: AA
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