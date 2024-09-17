Urla'daki Cinayet Davasındaki Son Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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Urla'daki Cinayet Davasındaki Son Sanık Tahliye Edildi

Urla'da markette çıkan bıçaklı kavgada hayatını kaybeden Semih Kenan Köse'nin davasında son sanık tahliye edildi.

17.09.2024 12:46
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İzmir'in Urla ilçesinde markette çıkan ve Semih Kenan Köse'nin bıçakla öldürülmesine ilişkin 3'ü kardeşin yargılandığı davanın son tutuklu sanığı da tahliye edildi.

İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Sercan B. (33), tutuksuz sanıklar Serkan B. (32) ve Taylan B. (26), sanık yakınları ile taraf avukatları katıldı. Maktulün kız arkadaşı olan müşteki S.K. ise duruşmaya katılmadı.

Mahkeme heyeti başkanı dosyada bazı eksiklerin olduğunu belirterek, tutuklu sanıktan tutukluluğuna ilişkin savunma yapmasını istedi.

Sanık Sercan B. cezaevine girmesine neden olan olay dışında hiç karakola gitmediğini söyledi. Tanımadığı insanlar yüzünden hayatının değiştiğini ifade eden Sercan B. "Kasıtlı bir olayımız yoktu. İlk müdahaleyi de biz yaptık. Olay yerinden kaçmadık. Olayda kullanılan çakıyı polise biz teslim ettik. Ben olayın trafik kazasından farkı olmadığını düşünüyorum. Maktulü kendimden ve kardeşlerimden uzak tutmak için çakıyı çıkardım. Her türlü adli kontrole razıyım. Adli kontrolle evin bir odasına bile mahkum olmaya razıyım." dedi.

Avukatların savunmalarının ardından mahkeme heyeti, Sercan B'nin yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar vererek, duruşmayı erteledi.

Sercan B'nin tahliyesiyle davada tutuklu sanık kalmadı.

Olay

Altıntaş Mahallesi'ndeki bir markette 16 Ekim 2023'te Semih Kenan Köse (30) ile Sercan B. arasında "omuz atma" sebebiyle tartışma çıkmış, bıçakla yaralanan Köse, kaldırıldığı Urla Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirmişti.

Polis, Sercan B. ile kavgaya karışan kardeşleri Serkan B. ve Taylan B'yi gözaltına almış, şüpheliler tutuklanmıştı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 kardeş hakkında "iştirak halinde kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle dava açılmıştı.

Önceki duruşmada tutuklu kardeşlerden Serkan B. ve Taylan B. hakkında tahliye kararı verilmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Urla'daki Cinayet Davasındaki Son Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika

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