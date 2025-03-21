Urla Ot Bayramı İzmir Valiliği Kararıyla Ertelendi

(İZMİR) - Urla Belediyesi, "İzmir Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, il genelinde beş gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Bu çerçevede, 22- 23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Mart Dokuzu Geleneksel Urla Ot Bayramı, ileri bir tarihe ertelenmiştir" açıklamasını yaptı.

Urla Belediyesi, İzmir Valiliği'nin kararının ardından Mart Dokuzu Geleneksel Urla Ot Bayramı'nın ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı. Belediye'nin açıklaması şöyle:

"İzmir Valiliği tarafından alınan karar doğrultusunda, il genelinde beş gün süreyle her türlü toplantı, gösteri yürüyüşü ve basın açıklaması yasaklanmıştır. Bu çerçevede, 22-23 Mart 2025 tarihlerinde düzenlenmesi planlanan Mart Dokuzu Geleneksel Urla Ot Bayramı, ileri bir tarihe ertelenmiştir. Festival programına ilişkin güncellenmiş bilgiler, önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacaktır."