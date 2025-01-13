Ursula von der Leyen Zatürre Tedavisinde

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Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in zatürre tedavisi Almanya'da sürerken hafta sonu Brüksel'e dönmesi bekleniyor.

AB Komisyonu Baş Sözcüsü Paula Pinho, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada von der Leyen'in Almanya'nın Hannover kentindeki evinde tedavisinin sürdüğünü belirtti.

Pinho, von der Leyen'in bu hafta AB Komisyonu üyeleriyle yapılacak toplantıya katılmayacağını, yerine yardımcılarından Teresa Ribera'nın başkanlık edeceğini duyurdu.

Von der Leyen'in bu haftanın sonunda işbaşı yapmasının beklendiğini duyuran Pinho, gelecek hafta Strazburg'da toplanacak Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'na ve Davos Ekonomik Forumu'na katılmasının planlandığını bildirdi.