Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi 201 Yaşında

Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 201. yılı münasebetiyle ülkenin Ankara Büyükelçiliğinin ev sahipliğinde resepsiyon verildi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen resepsiyona, Uruguay'ın Ankara Büyükelçisi Hugo Cayrus, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Levent Gümrükçü, bazı ülkelerin büyükelçileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Burada konuşan Cayrus, 201. yılı kutlanan Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin tarihi arka planına değinerek, 1929'da da Türkiye ile Uruguay arasında Dostluk Anlaşması imzalandığını hatırlattı.

Kasım 2022'de Türkiye'deki ilk Uruguay Büyükelçiliğini açmak üzere Ankara'ya geldiğini anlatan Cayrus, "Büyükelçilik Ankara'da mukim durumdadır. Uruguay'ın Türkiye'deki ilk yerleşik Büyükelçisi olmaktan dolayı onur duyduğumu eklemek isterim." dedi.

Cayrus, 2025'te Türkiye ve Uruguay arasındaki ikili ticaret hacminin 600 milyon dolara ulaştığını vurgulayarak, "Yakın gelecekte bu rakamı artırma potansiyelimizin olduğu kanaatindeyim. Turizm alanına baktığımızda ise geçtiğimiz yıl yaklaşık 7 bin Uruguay vatandaşı Türkiye'yi ziyaret etti." ifadesini kullandı.

Bu yıl Türkiye ve Uruguay arasında Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın ilkini gerçekleştirmeyi hedeflediklerini söyleyen Cayrus, "Bugünkü katılımlarınız için siz değerli misafirlerimize de şükranlarımı sunarım." diye konuştu.

Gümrükçü de Türkiye adına Uruguay Bağımsızlık Bildirgesi'nin 201. yılını kutladı.

Uruguay ile olan ilişkilerden gurur duyulduğunu belirten Gümrükçü, "Bu ilişkileri daha da ilerletmeye tam olarak kararlıyız." sözlerini sarf etti.

Konuşmaların ardından Uruguaylı şarkıcı Ana Karina Rossi ve piyanist Celine Bishop performans sergilerken, Türk dansçılar da gösteri yaptı.

Programın ardından misafirlere geleneksel Uruguay yemekleri servis edildi.