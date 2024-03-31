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MERKEZToplam Sandık.

31.03.2024 19:29  Güncelleme: 20:29
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MERKEZ

Toplam Sandık : 520
Toplam Seçmen : 171.546
Açılan Sandık : 100
Açılan Sandık Oranı : % 19,23
Kullanılan Oy : 25.444
Geçerli Oy : 25.072
Katılım Oranı : % 77,81

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPÖZKAN YALIM% 42,9210.761
AK PARTİMEHMET ÇAKIN% 23,986.012
İYİ PARTİMUHAMMET GÜR% 16,394.109
MHPSEZER ATEŞ% 12,063.024
DİĞER% 2,97744
YENİDEN REFAHEROL KORKMAZ% 0,46115
DEM PARTİSANYA HAKİMOĞULLARI% 0,3792
SAADETRAMAZAN YAVUZ ACAR% 0,2358
ZAFER PARTİSİFURKAN KAYA% 0,250
BÜYÜK BİRLİKMEHMET KAHVECİ% 0,1333
VATAN PARTİSİKADİR ALTUNKAYA% 0,0922
DSPİNAN ÜNSAL% 0,0411
DPEKREM CEYLAN% 0,026
DEVA PARTİSİAHMET RENÇBER% 0,026
MEMLEKETMEHMETCAN SOLAK% 0,025
TKHMELİS ÖZPİRİÇÇİ% 0,025
HÜDA PARMEHMET SALİH TOSUN% 0,025
MİLLETMİKAİL YILDIZ% 0,025
BTPORHAN UĞUR% 0,024
YTPEKREM ERTUĞRUL% 0,013
HKPNURHAYAT ÖZEL% 0,011
HAK-PARABDURRAHMAN BEŞER% 01
BANAZ

Açılan Sandık Oranı : % 7,32
Katılım Oranı : % 79,37

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİMEHMET CEVİZCİ% 33,46254
BAĞIMSIZZAFER ARPACI% 31,23237
CHPETEM ERDEM% 27,4208
MHPAZİZ BULUT% 3,9530
ZAFER PARTİSİHARUN KARA% 1,3210
İYİ PARTİEMEL TAŞKIN% 0,665
YENİDEN REFAHGÜNER KARATAŞ% 0,665
DEVA PARTİSİMURAT AHMET GÜNDÜZ% 0,665
BTPSEBAHATTİN GENÇER% 0,43
HÜDA PARİSMET SAYDAM% 0,131
SAADETNURİ ÖZTÜRK% 0,131
EŞME

Açılan Sandık Oranı : % 15,38
Katılım Oranı : % 77,61

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
CHPYILMAZ TOZAN% 51,21742
AK PARTİHACI MUSTAFA ÇETİN% 46,17669
MHPİLHAN ÖZKAN% 1,1717
YENİDEN REFAHRAMİZ ÖZDEMİR% 0,629
ZAFER PARTİSİOSMAN CANBULAT% 0,487
HÜDA PARSERAP DEMİR% 0,142
SAADETUĞUR TUNABOYLU% 0,142
BTPHAYDAR ÇOBAN% 0,071
KARAHALLI

Açılan Sandık Oranı : % 29,41
Katılım Oranı : % 78,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİALİ TOPÇU% 43,5475
CHPRAMAZAN KARAKAYA% 42,86468
DİĞER% 12,73139
MHPŞENOL ÇAKIR% 0,465
YENİDEN REFAHBAYRAM ALTUN% 0,182
İYİ PARTİYAŞAR ÖZKAN% 0,091
ZAFER PARTİSİHASAN UTKU YILMAZ% 0,091
BTPHAVVA ÇAKIN% 0,091
SİVASLI

Açılan Sandık Oranı : % 44,44
Katılım Oranı : % 73,33

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİBAHRİ AZATÇAM% 53,46949
CHPNURETTİN KOZAKLI% 44,9797
İYİ PARTİRECEP ÖZKAN% 0,6211
MHPALİ ÇETİN% 0,519
ZAFER PARTİSİNEVZAT DEMİRATAN% 0,285
BTPHASAN KAZAN% 0,234
ULUBEY

Açılan Sandık Oranı : % 73,68
Katılım Oranı : % 87,17

PARTİADAYOY ORANIOY SAYISI
AK PARTİVELİ KOÇLU% 52,31.603
CHPSELİM SAKA% 37,751.157
MHPYORUM ESKİCİ% 5,68174
YENİDEN REFAHALİ İHSAN TİLKİCİ% 1,6350
İYİ PARTİAHMET ERGÜL% 1,2137
BÜYÜK BİRLİKHÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL% 0,8827
SAADETAYDIN ŞENTÜRK% 0,268
ZAFER PARTİSİHİDAYET KORKMAZ% 0,237
BTPNESRİN AÇIKGÖZ% 0,031
HÜDA PARZEYNEP TOSUN% 0,031

Kaynak: AA

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