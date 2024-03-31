MERKEZ
|Toplam Sandık
|:
|520
|Toplam Seçmen
|:
|171.546
|Açılan Sandık
|:
|100
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 19,23
|Kullanılan Oy
|:
|25.444
|Geçerli Oy
|:
|25.072
|Katılım Oranı
|:
|% 77,81
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|ÖZKAN YALIM
|% 42,92
|10.761
|AK PARTİ
|MEHMET ÇAKIN
|% 23,98
|6.012
|İYİ PARTİ
|MUHAMMET GÜR
|% 16,39
|4.109
|MHP
|SEZER ATEŞ
|% 12,06
|3.024
|DİĞER
|% 2,97
|744
|YENİDEN REFAH
|EROL KORKMAZ
|% 0,46
|115
|DEM PARTİ
|SANYA HAKİMOĞULLARI
|% 0,37
|92
|SAADET
|RAMAZAN YAVUZ ACAR
|% 0,23
|58
|ZAFER PARTİSİ
|FURKAN KAYA
|% 0,2
|50
|BÜYÜK BİRLİK
|MEHMET KAHVECİ
|% 0,13
|33
|VATAN PARTİSİ
|KADİR ALTUNKAYA
|% 0,09
|22
|DSP
|İNAN ÜNSAL
|% 0,04
|11
|DP
|EKREM CEYLAN
|% 0,02
|6
|DEVA PARTİSİ
|AHMET RENÇBER
|% 0,02
|6
|MEMLEKET
|MEHMETCAN SOLAK
|% 0,02
|5
|TKH
|MELİS ÖZPİRİÇÇİ
|% 0,02
|5
|HÜDA PAR
|MEHMET SALİH TOSUN
|% 0,02
|5
|MİLLET
|MİKAİL YILDIZ
|% 0,02
|5
|BTP
|ORHAN UĞUR
|% 0,02
|4
|YTP
|EKREM ERTUĞRUL
|% 0,01
|3
|HKP
|NURHAYAT ÖZEL
|% 0,01
|1
|HAK-PAR
|ABDURRAHMAN BEŞER
|% 0
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 7,32
|Katılım Oranı
|:
|% 79,37
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|MEHMET CEVİZCİ
|% 33,46
|254
|BAĞIMSIZ
|ZAFER ARPACI
|% 31,23
|237
|CHP
|ETEM ERDEM
|% 27,4
|208
|MHP
|AZİZ BULUT
|% 3,95
|30
|ZAFER PARTİSİ
|HARUN KARA
|% 1,32
|10
|İYİ PARTİ
|EMEL TAŞKIN
|% 0,66
|5
|YENİDEN REFAH
|GÜNER KARATAŞ
|% 0,66
|5
|DEVA PARTİSİ
|MURAT AHMET GÜNDÜZ
|% 0,66
|5
|BTP
|SEBAHATTİN GENÇER
|% 0,4
|3
|HÜDA PAR
|İSMET SAYDAM
|% 0,13
|1
|SAADET
|NURİ ÖZTÜRK
|% 0,13
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 15,38
|Katılım Oranı
|:
|% 77,61
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|CHP
|YILMAZ TOZAN
|% 51,21
|742
|AK PARTİ
|HACI MUSTAFA ÇETİN
|% 46,17
|669
|MHP
|İLHAN ÖZKAN
|% 1,17
|17
|YENİDEN REFAH
|RAMİZ ÖZDEMİR
|% 0,62
|9
|ZAFER PARTİSİ
|OSMAN CANBULAT
|% 0,48
|7
|HÜDA PAR
|SERAP DEMİR
|% 0,14
|2
|SAADET
|UĞUR TUNABOYLU
|% 0,14
|2
|BTP
|HAYDAR ÇOBAN
|% 0,07
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 29,41
|Katılım Oranı
|:
|% 78,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|ALİ TOPÇU
|% 43,5
|475
|CHP
|RAMAZAN KARAKAYA
|% 42,86
|468
|DİĞER
|% 12,73
|139
|MHP
|ŞENOL ÇAKIR
|% 0,46
|5
|YENİDEN REFAH
|BAYRAM ALTUN
|% 0,18
|2
|İYİ PARTİ
|YAŞAR ÖZKAN
|% 0,09
|1
|ZAFER PARTİSİ
|HASAN UTKU YILMAZ
|% 0,09
|1
|BTP
|HAVVA ÇAKIN
|% 0,09
|1
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 44,44
|Katılım Oranı
|:
|% 73,33
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|BAHRİ AZATÇAM
|% 53,46
|949
|CHP
|NURETTİN KOZAKLI
|% 44,9
|797
|İYİ PARTİ
|RECEP ÖZKAN
|% 0,62
|11
|MHP
|ALİ ÇETİN
|% 0,51
|9
|ZAFER PARTİSİ
|NEVZAT DEMİRATAN
|% 0,28
|5
|BTP
|HASAN KAZAN
|% 0,23
|4
|Açılan Sandık Oranı
|:
|% 73,68
|Katılım Oranı
|:
|% 87,17
|PARTİ
|ADAY
|OY ORANI
|OY SAYISI
|AK PARTİ
|VELİ KOÇLU
|% 52,3
|1.603
|CHP
|SELİM SAKA
|% 37,75
|1.157
|MHP
|YORUM ESKİCİ
|% 5,68
|174
|YENİDEN REFAH
|ALİ İHSAN TİLKİCİ
|% 1,63
|50
|İYİ PARTİ
|AHMET ERGÜL
|% 1,21
|37
|BÜYÜK BİRLİK
|HÜSEYİN KAZIM KIRSAKAL
|% 0,88
|27
|SAADET
|AYDIN ŞENTÜRK
|% 0,26
|8
|ZAFER PARTİSİ
|HİDAYET KORKMAZ
|% 0,23
|7
|BTP
|NESRİN AÇIKGÖZ
|% 0,03
|1
|HÜDA PAR
|ZEYNEP TOSUN
|% 0,03
|1
Son Dakika › Güncel › UŞAK SON - Son Dakika
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