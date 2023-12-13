 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Uşak'ta bakkal bıçaklanarak öldürüldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi

Uşak'ta bakkal bıçaklanarak öldürüldü, zanlı tutuklandı

Uşak'ın Eşme ilçesinde bir bakkalın bıçaklanarak öldürülmesi olayında gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Zanlının Suriye uyruklu olduğu belirlendi. Zanlı, olay yerinden kaçtıktan sonra Denizli'ye gitmiş, polis ekipleri tarafından yakalanarak Uşak'a getirildi. Zanlı, ifadesinde maktul ile aralarında çıkan kavgada bıçakladığını ileri sürdü.

Uşak\'ta bakkal bıçaklanarak öldürüldü, zanlı tutuklandı
13.12.2023 - 04:25,
Abone Ol

Uşak'ın Eşme ilçesinde, bakkalın bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

İlçede bakkal dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın ölümüne ilişkin polis ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, şüphelinin Suriye uyruklu A.K. (29) olduğu belirlendi.

Motosikletle olay yerinden kaçan A.K'nin, Denizli'ye gittiğini belirleyen ekipler, zanlının saklandığı adresi tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan şüpheli, Uşak'a getirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Eşme Adliyesi'ne sevk edilen A.K, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

A.K'nin, ifadesinde, maktulün, eşiyle mesajlaşmalarını gördüğünü, konuşmak için iş yerine gittiğinde aralarında kavga çıktığını ve yaşanan arbede sırasında bıçakladığını ileri sürdüğü öğrenildi.

İstasyon Mahallesi Adil Turan Caddesi'nde önceki gün bakkala alışveriş için gelenler, dükkanı işleten Rıdvan Sosa'nın (38) yaralı halde yerde yattığını görmüş, bıçaklandığı belirlenen Sosa, kaldırıldığı Eşme Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Polis ekipleri, failin yakalanması için çalışma başlatmıştı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Suriye, Eşme, Uşak, Tutuklama, Cinayet, Gözaltı, Suç, Polis, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uşak'ta bakkal bıçaklanarak öldürüldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika


00:43
BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41
Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21
İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59
Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18
CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02
Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı? Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
22:43
Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13
Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış

Son Dakika
00:43 BM Genel Kurulu, Gazze için acil ateşkes tasarısını 10'a karşı 153 oyla kabul etti
00:41 Galatasaray yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek
00:21 İkinci elde uygulanan 6 ay ve 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi
23:59 Gazze paylaşımlarından rahatsız olan takipçilerine İsmail Hacıoğlu'ndan ders niteliğinde yanıt
23:18 CHP Genel Başkanı Özel'den Lütfü Savaş sorusuna yanıt: Hatay'da vereceğimiz karar çok tarihi olacak
23:02 Canlı yayında Özgür Özel'e zor soru: Şeyh Said hain mi kahraman mı?
22:43 Faruk Koca'nın yeri hemen doldu! Ankaragücü'nün yeni başkanı İsmail Mert Fırat oldu
22:13 Pençe Kilit bölgesinde bir asker şehit düştü! Birkaç gün önce, ''Yine ölmedim'' paylaşımı yapmış
21:50 Selvi Kılıçdaroğlu, CHP Kurultayı'nda ne dedi? Özgür Özel olayın perde arkasını canlı yayında anlattı
21:30 Canlı anlatım! Mücadelede ilk gol geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.12.2023 05:37:32. #1.12#
SON DAKİKA: Uşak'ta bakkal bıçaklanarak öldürüldü, zanlı tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement