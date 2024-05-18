Uşak Belediyesi Gençlik Festivali Kortej Yürüyüşü Düzenledi

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Uşak Belediyesince 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla düzenlenen Gençlik Festivali kapsamında kortej yürüyüşü yapıldı.

Atapark'ta toplanan katılımcılar, bando eşliğinde 50 metre uzunluğunda Türk bayrağını açarak yürüdü.

Yürüyüşün ardından konuşan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, festivalin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederek, tüm vatandaşları festivale davet etti.

Yalım, 3 gün sürecek festivalde birçok etkinliğin yapılacağını ve çeşitli konserlerin gerçekleştirileceğini belirtti.