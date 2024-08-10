Uşak\'ta traktör ile kamyonet çarpışması: 1 kişi hayatını kaybetti

Uşak'ın Banaz ilçesinde traktör ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.
İsmail Eker'in (59) kullandığı 64 FL 129 plakalı traktör, Uşak- Ankara kara yolu Gedikler köyü yakınlarında sol şeride geçmek isterken aynı istikamette ilerleyen H.O. (58) idaresindeki 03 RC 044 plakalı kamyonete yandan çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibi traktör sürücüsünün hayatını kaybettiğini belirledi.
Kamyonet sürücüsü H.O. gözaltına alındı.
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