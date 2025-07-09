Uşak ve Manisa'da Yangın Kontrol Altına Alındı - Son Dakika
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Uşak ve Manisa'da Yangın Kontrol Altına Alındı

Uşak ve Manisa\'da Yangın Kontrol Altına Alındı
09.07.2025 03:59
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Uşak Valisi Aktaş, Eşme ve Banaz'daki 3 yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Uşak Valisi Naci Aktaş, Uşak ve Manisa'da çıkan 3 yangının kontrol altına alındığını bildirdi.

Vali Aktaş, Manisa'nın Sarıgöl ilçesinden makilik alanda başlayarak Uşak'ın Eşme ilçesine yayılan yangın bölgesine giderek incelemelerde bulundu.

Aktaş, daha sonra aynı ilçedeki Ağabey Köyü yakınlarında çıkan orman yangını bölgesine geçti.

Aktaş, yangınlarla ilgili Eşme Kaymakamı Mustafa Görmüş ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fahri Semiz'den bilgi aldı.

Bazı evlerin tahliye edildiği köylere de giden Aktaş, buralarda da vatandaşlarla bir araya geldi.

Eşme'deki incelemelerinin ardından Banaz ilçesi Kızılhisar köyü yakınlarındaki orman yangını bölgesine giden Aktaş, yangınla ilgili Denizli Orman Bölge Müdürü Ahmet Köle'den bilgi aldı.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Aktaş, kentte eş zamanlı çıkan 3 yangına ekiplerin hızla havadan ve karadan müdahale ettiğini söyledi.

Havanın kararmasıyla uçak ve helikopterlerin müdahalesinin sonlandırıldığını, ekiplerin karadan yoğun bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

Yangınlara çevre illerden de ekiplerin desteğe geldiğini aktaran Aktaş, "Tüm ekiplerimizin müdahalesiyle yangının kontrol altına alındığını söyleyebiliriz. Şu an yoğun bir şekilde soğutma çalışmalarımız devam etmektedir. 3 yangının 3'ü de kontrol altında diyebiliriz." dedi.

Yangında bazı köylerdeki evlerin tedbir amaçlı tahliye edildiğini kaydeden Aktaş, "Arkadaşlarımız yoğun bir mücadele verdi. Her birinin eline koluna sağlık. Eşme ilçemizdeki her iki yangın da yerleşim yerlerine yakındı. Kısmen bazı mahallelerimizi tedbiren boşalttık ama arkadaşlarımızın cansiperane mücadelesiyle yangın o mahallelere girmeden durduruldu. Yangınlarda arkadaşlarımızın mücadelesi sabaha kadar devam edecek." diye konuştu.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyretmesinin beklendiğini anımsatan Aktaş, vatandaşlara alınan tedbirlere uymaları ve ekiplere destek olmaları konusunda çağrıda bulundu.

"3 kişi gözaltına alındı"

Aktaş, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yangının çıkış sebepleriyle ilgili jandarma gerekli tahkikatını yaptı. Şu an bulunduğumuz Banaz yangının sebebi maalesef biçerdöver kaynaklı. Eşme Ağabey köyü yangınının çıkış sebebi ise çoban ateşinden kaynaklı. İlimiz genelinde zaten biçerdöver saatlerine belli bir düzenleme getirdik ama duyurularımıza rağmen yine de bunun önüne geçebilmiş değiliz. Bu iki yangına ilişkin şu an 3 kişi gözaltına alındı. Hem Banaz Cumhuriyet Başsavcılığımız hem de Eşme Cumhuriyet Başsavcılığımızın yürüttüğü tahkikat sonucunda 3 kişi gözaltında ve işlemleri devam etmektedir."

Yangınlar

Uşak'ın Banaz ilçesinin Kızılhisar köyü yakınlarında çıkan orman yangına 13 arazöz, 1 uçak ve 1 helikopterle müdahale edilmiş, yangın bölgesi yakınındaki 1 bağ evi ve 1 küçükbaş hayvan çiftliği tahliye edilmişti.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesi Ziyanlar Mahallesi'nde de makilik alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle yayılan yangın, Uşak'ın Eşme ilçesi Eşmetaş köyüne ulaşmıştı. Eşmetaş köyünde 15 ev tahliye edilmiş, yangına 4 helikopter, 3 uçak ve çok sayıda arazözle müdahale edilmişti.

Ağabey köyü yakınlarında çıkan orman yangınına ise çok sayıda arazözle müdahale edilmiş, köye bağlı Sandal Mahallesi'nde 5 ev tahliye edilmişti.

Kaynak: AA

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