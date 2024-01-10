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ÜSKÜDAR Altunizade Metrobüs Durağında Arıza Nedeniyle Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika
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ÜSKÜDAR Altunizade Metrobüs Durağında Arıza Nedeniyle Yoğunluk Yaşandı

ÜSKÜDAR Altunizade metrobüs durağında bir metrobüsün arızalanması sonucu durakta ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. Yoğunluk, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Durakta oluşan yoğunluk ve metrobüs trafiği, arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü.

10.01.2024 - 11:18,
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ÜSKÜDAR Altunizade metrobüs durağında arızalanan bir metrobüs nedeniyle durakta ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. Yoğunluk, vatandaşların cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Altunizade metrobüs durağında, sabah saatlerinde iddiaya göre bir metrobüs arızalandı. Metrobüs durağında ve üst geçitte yoğunluk yaşandı. İşe ve okula gitmek isteyenler yoğunluk oluşturdu. Üst geçitlerde başlayan yoğunluk nedeniyle duraklara ulaşmakta güçlük çeken yolcular, metrobüse binmekte de zorlandı. Durakta oluşan yoğunluk ve metrobüs trafiği, arızalı aracın çekilmesiyle normale döndü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

ÜSKÜDAR Altunizade Metrobüs Durağında Arıza Nedeniyle Yoğunluk Yaşandı
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: ÜSKÜDAR Altunizade Metrobüs Durağında Arıza Nedeniyle Yoğunluk Yaşandı - Son Dakika
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