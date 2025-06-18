Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş: 'Zor günlerden geçiyoruz' - Son Dakika
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Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş: 'Zor günlerden geçiyoruz'

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18.06.2025 16:43  Güncelleme: 16:59
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Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş: \'Zor günlerden geçiyoruz\'
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Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, Bandırma Belediyesi'nin yeni araç tanıtım töreninde belediyelerin zor günlerden geçtiğini, yargının siyasallaşmasının baskı yarattığını belirtti. CHP olarak zor dönemlerin üstesinden gelinmesine inançlarını vurguladı.

(BALIKESİR) - Bandırma Belediyesi'nin filosuna kattığı 8 yeni araç için düzenlediği törene katılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, "Belediyeler olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Yargının siyasallaşmasının yaratmış olduğu baskılar tüm belediyelerimizi ciddi şekilde zorda bırakıyor. Özellikle içeride tutsak belediye başkanlarımızın, Ekrem Başkanımız başta olmak üzere diğer belediye başkanlarımız, bürokrat arkadaşlarımız, Ekrem Başkan'ın yol arkadaşlarının tamamının bir şekilde cezalandırılıyor olması ve onlara uygulanan muameleleri duydukça gerçekten son derece baskıcı ve hukuk dışı günlerden geçtiğimiz için zor zamanlar yaşıyoruz" dedi.

Bandırma Belediyesi, hizmet kapasitesini artırmak amacıyla araç filosuna 8 yeni araç daha ekledi. Yeni araçlar, CHP'nin nüfusu 100 binin üstündeki İlçe Belediye Başkanları Toplantısı'na verilen arada düzenlenen törenle tanıtıldı. Törene katılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş, ANKA Haber Ajansı'na şunları söyledi:

"Öncelikle arkamızdaki Bandırma vapurundan başlayım. Çok gurur duydum Bandırma'da olmaktan. O dönem Bandırma vapurunun kaptanı olan İsmail Hakkı Durusu gemisini de tekrar hayata kazandırdık. Neden buradan başladım anlatmaya? Çünkü Cumhuriyet'in sayesinde burada, ayakta duran bir Türk kadını olarak, bir Cumhuriyet kadını olarak Cumhuriyet'in değerlerine sahip çıkma onurunu yaşadım bu görevi yaparken. Şimdi de Üsküdar Belediye Başkanı olarak yine cumhuriyetin bize sağlamış olduğu seçme ve seçilme hakkını kullanarak burada olduğumuz net bir şekilde hatırllatıyor bize. Hem Bandırma vapuru, hem çift çapa... Dolayısıyla duygularımı oradan dillendirmek istedim.

"CHP olarak bu zorlukların üstesinden el ele geleceğimize inanıyoruz"

Belediyeler olarak çok zor günlerden geçiyoruz. Yargının siyasallaşmasının yaratmış olduğu baskılar tüm belediyelerimizi ciddi şekilde zorda bırakıyor. Özellikle içeride tutsak belediye başkanlarımızın, Ekrem Başkanımız başta olmak üzere diğer belediye başkanlarımız, bürokrat arkadaşlarımz, Ekrem Başkan'ın yol arkadaşlarının tamamının bir şekilde cezalandırılıyor olması ve onlara uygulanan muameleleri duydukça gerçekten son derece baskıcı ve hukuk dışı günlerden geçtiğimiz için zor zamanlar yaşıyoruz. İçerideki arkadaşlarımıza destek olmak için hizmetlerimizi olabildiğince coşkuyla yerine getirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz büyük bir aileyiz. CHP olarak bu zorlukların üstesinden el ele geleceğimize inanıyoruz. Bugün bu çalıştayda da bir anlamda teknik donanımlarımızı artırırken, birlikte ve kenetli olduğumuzu göstermek için önemliydi. Bunun Bandırma'da olması cumhuriyet değerlerimiz açısından çok önemli bir sembol. Burada olmaktan son derece mutluyuz.

"Ciddi bir çalışma ağı yürütüyoruz"

Üsküdar'da bir yılda vaatlerini gerçekleştiren ilçeler arasında 1 numaraya oturduk. Ciddi bir çalışma ağı yürütüyoruz. Vaatler kapsamında ilerliyoruz. Mesela şu anda bir etüt merkezi açılışımız var. 3 tane Kent Lokantası açtık, kentsel dönüşüm ofisleri açtık. Üsküdar'ın en önemli sorunlarından birisi kentsel dönüşüm. Burada belediye olarak rollerin doğru belirlenmesi ve doğru noktada konumlanması gerekiyordu. Göreve geldiğimizden bu yana imar planları değişikliği, plan notu değişiklikleri, çatı katının bağımsız birim haline getirilmesi büyükşehirden geçen ama Üsküdar için çok önemli bir konuydu. Dolayısıyla kentsel dönüşümün önünü tıkayan pek çok noktayı bir yılda aşmış olduk. Yine dönüşümde problem yaşayan komşularımıza 165 belediye destekleri sağladık. Hızlı tarama ekipleri kurduk. Şu anda hem bir site dönüşümü, hem tekil bina dönüşümü, hem de ada dönüşümünde projelerimize imzalarımızı attık. Yıkımlar ve yapımlar başlıyor. Aslında çok hızlı adımlar atarak sonuca ulaşmış olduk.

"Çocuktan yaşlıya, gençten kadına pek çok kesimin faydalanması için çalışmalarımız sürüyor"

Bundan sonra tabii ki bu kentsel dönüşüm 'rantsal dönüşüm' olmayacak şekilde, Üsküdar'ın mahalle kültürünü koruyacak, vatandaşlarımızın doğru ve ekonomik dönüşmelerini sağlayacak şekilde belediye olarak mutlaka masada olacağız. Bunun yanı sıra sosyal destekler çok önemliydi. Bunu iki katına çıkarttık. Çocuktan yaşlıya, gençten kadına pek çok kesimin faydalanması için çalışmalarımız sürüyor. Yine kültürde buluşma da bizim için çok önemli. Geldiğimizden bu yana özellikle kadın emeğini de görünür kılacak şekilde pekçok festival ve organizasyon düzenledik.

Bizim ilçemiz boş vaatlerde sıkılmış ve yorulmuş bir ilçe. Daha önceki belediye başkanları da icraatçı davramış ama siyasi baskılar sebbeiyle sürekli yapılamayacak sözler verilmesinden kaynaklı Üsküdar bu anlamda çok yorgundu. O yüzden ben komşularıma daima doğruyu söylemekle mükellef olduğumu hissediyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar Belediye Başkanı Dedetaş: 'Zor günlerden geçiyoruz' - Son Dakika

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