Üsküdar Belediyesinin Birlikten Çıkma Tartışmaları - Son Dakika
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Üsküdar Belediyesinin Birlikten Çıkma Tartışmaları

02.06.2025 23:15
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Üsküdar Belediye Meclisi'nde Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nden çıkış teklifi tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisinde, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden çıkılmasına ilişkin gündem teklifi tartışıldı.

Üsküdar Belediye Meclisi Toplantısı, Meclis 1. Başkanvekili Ali Aral yönetiminde belediyenin hizmet binasında gerçekleştirildi.

Meclis toplantısında, Üsküdar Belediyesinin Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden çıkmasına ilişkin gündem teklifi konuşuldu.

Gündem dışı konuşmaların yapıldığı toplantıda söz alan MHP Grup Başkanvekili Davut Uyguntürk, meclis gündemine gelen teklifi eleştirdi.

CHP'nin 6 okundan birisinin milliyetçilik olduğunu belirten Uyguntürk, "Neden Türklükten, neden Türk dünyasından uzak olmak istiyorlar? Türklüğe ve Türk dünyasına yabancı olmak sırt çevirmekle belediyenin hedefi, amacı nedir? Bu işin mimarı kimdir?" ifadelerini kullandı.

AK Parti Grup Sözcüsü Vefa Yunus Taylan da söz alarak, 1945'te yaşanan Boraltan Köprüsü olayı anlattı.

Boraltan Köprüsü olayının CHP'nin geçmiş tarihindeki en önemli utanç vesikalarından birisi olduğunu dile getiren Taylan, "Sovyet Rusya zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan 156 Azerbaycan Türkü'nün sığınma talepleri reddedilerek bir şekilde ölüme terk edildi. Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin savunma sanayisindeki yapmış olduğumuz atılımlarla, Karabağ'ı özgürlüğe kavuşturma şerefine hep beraber nail olduk." ifadelerini kullandı.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği'nin 2000'de Bülent Ecevit'in başbakanlığı döneminde kurulduğunu ve 2003'te merkezinin İstanbul olduğunu dile getiren Taylan, birliğin tüzüğünde yer alan amaçlara ilişkin maddeleri aktardı.

Sosyal Demokrat Belediyeler Derneğine üyelik teklifi

Taylan, Türk Dünyası Belediyeler Birliğine sırt dönen belediyenin buna muadil olarak meclis gündemine Sosyal Demokrat Belediyeler Derneği adı altında bir kuruluşa üye olma teklifi getirdiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Arkadaşlar belediyemiz hiçbir şekilde bir derneğe üye olamaz. Üye olup bir aidat külfeti altında kamu zararına sebep olamaz. Bu iki teklifin de art arda gelmesini tamamen dar ideolojik bir kalıbın yansıması olarak okumaktayız. CHP meclis grubunda birçok arkadaşımızın da tasvip etmediğini düşündüğüm bu teklifin, bir şekilde bu meclisten bir utanç vesikası olarak bizim hanemize yazılmaması için reddedileceğine inanıyorum."

Meclis 1. Başkanvekili Aral ise Türk milletlerine sırt çevirmek gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirterek, birlikten çıkma nedenlerinin, Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden beklentilerine karşın yeteri kadar hizmet alamamak olduğunu dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Güneş Gülaydın ise konuların tarihsel gelişimleri içerisinde değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek, Boraltan Köprüsü olayının örnek gösterilmesine tepki gösterdi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden ayrılma gerekçelerini açıklayan Gülaydın, şunları kaydetti:

"Bugün geldiğimiz noktada Türk Dünyası Belediyeler Birliğine mensup Özbekistan, Kazakistan ve Türkmenistan bugün itibarıyla KKTC'yi tanımazken, Güney Kıbrıs'a büyükelçi ataması yapmış durumda. Bu konuda partimizin de almış olduğu bir karar doğrultusunda meclise getirdiğimiz bir teklif söz konusu ve bu ayki meclisle birlikte Türk Dünyası Belediyeler Birliğinden bu bahsetmiş olduğum gerekçelerle ayrılmayı uygun bulduğumuzu bir kere daha ifade etmek istiyorum."

Tekrar söz alan AK Parti Grup Sözcüsü Taylan, CHP'nin 21-25 Mayıs'ta İstanbul'da düzenlenen Sosyalist Enternasyonal Konsey Toplantısı'na ev sahipliği yaptığını hatırlatarak, bu oluşuma bağlı hiçbir ülkenin KKTC'nin tanınmasına yönelik bir çağrısı ve adımı olmadığını ifade etti.

Tartışmaların ardından teklif görüşülmek üzere komisyona havale edildi.

Kaynak: AA

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