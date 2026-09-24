Üsküdar'da 4 çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Üsküdar'da 4 çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, 5 kişi yaralandı

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Üsküdar Selimiye Mahallesi'nde bir otomobil önce başka bir araca, ardından kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptı; kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı, sürücünün gözaltına alındığı ve kaza anının güvenlik kamerasınca kaydedildiği öğrenildi.

Üsküdar'da, bir otomobilin önce başka bir araca, daha sonra da kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Selimiye Mahallesi'nde seyreden Y.M.T'nin (73) kullandığı otomobil, önce N.V'nin (67) kullandığı araca, daha sonra kaldırımdaki 4 çocuğa çarptı.

Çocuklar ile otomobilde bulunan kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Y.M.T. ise gözaltına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.

Kaynak: AA
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