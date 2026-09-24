Üsküdar'da 4 çocuğa çarpan otomobilin sürücüsü gözaltına alındı, 5 kişi yaralandı

Üsküdar'da, bir otomobilin önce başka bir araca, daha sonra da kaldırımda yürüyen 4 çocuğa çarptığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Selimiye Mahallesi'nde seyreden Y.M.T'nin (73) kullandığı otomobil, önce N.V'nin (67) kullandığı araca, daha sonra kaldırımdaki 4 çocuğa çarptı.

Çocuklar ile otomobilde bulunan kişi yaralanırken olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Otomobil sürücüsü Y.M.T. ise gözaltına alındı.

Kaza anı, güvenlik kamerasınca da kaydedildi.