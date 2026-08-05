Üsküdar\'da Başkan Vekili Seçimi Gerçekleşti

Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Üsküdar Belediye meclisinde bugün gerçekleştirilen başkan vekili seçiminin ardından konuştu.

Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın tutuklanarak görevden uzaklaştırılmasının ardından bugün toplanan Üsküdar Belediye Meclisi'nde, CHP'nin adayı olan Sibel Tan Çetinkaya başkan vekili olarak seçildi. 4'üncü turda belirlenen başkan vekili seçiminde Sibel Tan Çetinkaya 22 oy alırken Cumhur İttifakı'nın adayı Dündar Ziya Gültekin 18 oy aldı. Seçimin ardından Yeni Parti İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik açıklamalarda bulundu.

'BURADA BİR SİNSİ PLAN YAPILMIŞ'

Özgür Çelik, "Birinci operasyonu yaptıktan sonra sinsi plan yapılmış; üçüncü turda bu sinsi plan devreye sokuldu. Bir kere seçimin yapılış saatine karar veren, İstanbul'daki kamu kurumu. Seçimin yapılış saatini sabah saat 8'e koydular. Şu ana kadar İstanbul'da hiç gerçekleşmemiş bir uygulama. Seçimler saat 10.00'da yapılır, 11.00'de yapılır, 13.00'de yapılır, ilk defa sabahın 8'ine seçim koydular. Bir başka sinsi plan, biz belediye meclis üyelerimizle dün ve ondan önceki gün birer birer konuştuk, teker teker konuştuk. Hepsiyle sohbetlerimiz oldu. Üçüncü turda karşılaştığımız manzara şuydu. İki operasyon arasında insanlar aileleriyle tehdit edilmiş, çocuklarıyla tehdit edilmiş. Burada görev yapan arkadaşlarımız çeşitli operasyonlarla tehdit edilmişler. Birtakım teklifler verilmiş, birtakım rakamlar konuşulmuş ve üçüncü tur oylamada bizim adayımız Sibel Tan Çetinkaya 26 oy aldı, 18 oy rakip siyasi partinin adayı aldı ve 5 geçersiz oy burada devreye girdi. Bir ara verildikten sonra dördüncü tur oylamaya geçildi. Dördüncü tur oylamada Sibel Tan Çetinkaya 22 oy aldı, rakip siyasi partinin adayı 18 oy aldı. 4 tane toplamda geçersiz oy var ve Sibel Tan Çetinkaya Üsküdar'da belediye başkan vekili olarak seçilmiştir. Üsküdar halkına hayırlı, uğurlu olsun diyorum" ifadelerini kullandı.

'BU YARGILAMALAR TUTUKSUZ YAPILMALIDIR'

Çelik, "Biz bu akşam saat 19.00'da Tuzla'da 'Milli İradeye Saygı' yürüyüşü gerçekleştiriyoruz. Neden bu milli iradeye saygı yürüyüşünü gerçekleştiriyoruz? Birincisi şu anda sadece İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu ile birlikte 16 ilçe belediye başkanımız operasyonlarla tutsak edildi, tahliye olan ancak görevine dönmemiş arkadaşlar var. Hep şunu söylüyoruz. Bu yargılamalar tutuksuz yapılmalıdır. Seçilmiş kamu görevlileri hakkında soruşturmalar açılıyorsa, o soruşturmalar açılabilir, herkes yargılanabilir ama günün sonunda hepsi bu davalardan beraat edecek ve bu şekilde belediye başkanlarımız tutsak edilemez. Belediye başkanlarını tutuklayarak, yerlerine kayyum atayarak İstanbul'da Üsküdar'da, Şişli'de, Türkiye'nin doğusunda Mardin'de, Batman'da, Hakkari'de kayyumlar atayarak birincisi milli iradeye darbe yapıyorlar. İkincisi, meclis çoğunluğunun kendilerinde olduğu yerlerde, Gaziosmanpaşa'da seçilmiş belediye başkanına yönetme yetkisi, Gaziosmanpaşa'da da onlara güçlü bir meclis çoğunluğu vererek denetleme yetkisi vermiş. Ama bunu hiçe sayarak Gaziosmanpaşa halkının iradesini çaldılar ve belediyeye çöktüler. Bayrampaşa'da oylama yapıldı, meclis başkan vekili seçildi. Kura yoluyla bizim adayımız kazandı. Mahkemeye gittiler, iptal ettirdiler. Teklifle, tehditle, şantajla insanların onurunu, haysiyetini, şerefini ayaklar altına alarak onları Bayrampaşa'da sokağa çıkamaz hale getirerek Bayrampaşa Belediyesi'ne çöktüler. Şimdi transferlerle Tuzla'da, Çekmeköy'de, Şile'de, Beykoz'da seçmen iradesine çöktüler" dedi.