Üsküdar'da istinat duvarının çökmesi sonucu trafiğe kapatılan cadde, ekiplerin çalışması sonrası araç geçişine açıldı.
Kandilli Mahallesi Göksu Caddesi'nde ormanlık alanın istinat duvarı, henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Trafiğe kapanan çift şeritli caddenin etrafında polis ekiplerince şerit çekilerek önlem alındı.
Belediye ekiplerinin, yolu kapatan taş ve toprağı kaldırmasının ardından caddede trafik kontrollü şekilde sağlanıyor.
Son Dakika › Güncel › Üsküdar'da Çöken İstinat Duvarı Trafiği Aksattı - Son Dakika
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