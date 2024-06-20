Üsküdar'da Marmaray istasyonunda kavga eden 10 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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Üsküdar'da Marmaray istasyonunda kavga eden 10 kişi serbest bırakıldı

Üsküdar'da Marmaray istasyonunda çıkan kavgada gözaltına alınan 10 kişi, birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını belirttikleri için serbest bırakıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kavga eden kişilerin kimliklerini belirledi ve gözaltına aldı. Ancak şüpheliler, emniyette ifadelerinde birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını söyledi ve tutanak tutulmasının ardından serbest bırakıldı.

20.06.2024 10:55
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Üsküdar'da, Marmaray istasyonunda kavga ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeniyle serbest bırakıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Marmaray istasyonunda çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga eden 10 kişinin kimliklerini belirledi.

Polis ekipleri, A.T, H.Ş, F.A, M.A, Ş.A, B.A, S.K, M.A, G.E ile H.A'yı yakalayıp gözaltına aldı.

Emniyette işlemleri sırasında birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ifade eden şüpheliler, tutanak tutulmasının ardından serbest bırakıldı.

Kaynak: AA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Marmaray, Üsküdar, Kavga, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üsküdar'da Marmaray istasyonunda kavga eden 10 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Üsküdar'da Marmaray istasyonunda kavga eden 10 kişi serbest bırakıldı - Son Dakika
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