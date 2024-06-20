Üsküdar'da Marmaray istasyonunda kavga eden 10 kişi serbest bırakıldı

Üsküdar'da, Marmaray istasyonunda kavga ettiği iddiasıyla gözaltına alınan 10 kişi, birbirlerinden şikayetçi olmamaları nedeniyle serbest bırakıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün Marmaray istasyonunda çıkan sözlü tartışmanın ardından kavga eden 10 kişinin kimliklerini belirledi.
Polis ekipleri, A.T, H.Ş, F.A, M.A, Ş.A, B.A, S.K, M.A, G.E ile H.A'yı yakalayıp gözaltına aldı.
Emniyette işlemleri sırasında birbirlerinden şikayetçi olmadıklarını ifade eden şüpheliler, tutanak tutulmasının ardından serbest bırakıldı.
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