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Üsküdar'da Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapanlara Cezai İşlem Uygulandı - Son Dakika
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Üsküdar'da Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapanlara Cezai İşlem Uygulandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da sahile yakın kesimde yasak olan midye avcılığı yapan 3 şüpheliyi tespit etti. Şüphelilerin 280 çuval içerisinde yaklaşık 6 ton midye çıkardığı belirlendi. Su Ürünleri Kanunu'na göre yasak yerde midye avcılığı yapmanın cezası olarak şüphelilere toplam 78 bin 726 lira ceza kesildi. Ele geçirilen midyelerin doğal yaşama kazandırılması için denize döküldüğü açıklandı.

Üsküdar\'da Yasak Yerde Midye Avcılığı Yapanlara Cezai İşlem Uygulandı
23.01.2024 - 14:43,
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Üsküdar'da yasak yerde midye avcılığı yapan 3 şüpheliye 78 bin 726 lira ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Deniz Liman Şube Müdürlüğü ekipleri, Üsküdar'da sahile yakın kesimde 3 şüphelinin yasak olarak midye avcılığı yaptığını tespit etti.

Yapılan incelemede, şüphelilerin 280 çuval içerisinde yaklaşık 6 ton midyeyi denizden çıkardıkları belirlendi.

Şüphelilere, Su Ürünleri Kanunu'nun, "yasak yerde midye avcılığı yapmak" suçundan toplam 78 bin 726 lira ceza kesildi.

Ele geçirilen midyelerin, tekrar canlılığını sürdürebilmesi ve doğal yaşama kazandırılması adına denize döküldüğü bildirildi.

Kaynak: AA
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Üsküdar, Ceza, İstanbul, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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