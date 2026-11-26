Üsküdar'da yayaya yol vermediği ve trafikte saldırgan davranışlarda bulunduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne 185 bin 662 lira idari ceza uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında paylaşılan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, 25 Kasım'da, Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir caddede seyir halindeki motosiklet sürücüsünün, yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya yol vermeyerek saldırgan davranışlarda bulunduğu belirlendi.

Plaka bilgisinden kimliği tespit edilen sürücü C.A. (21) ekiplerce yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "trafikte saldırı amacıyla araçtan inmek" ve "yayalara yol vermemek" maddelerinden toplam 185 bin 662 lira idari ceza uygulandı.

Ayrıca C.A'nın sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuldu, motosikleti ise 60 gün süreyle trafikten menedildi.