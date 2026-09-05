Üsküdar'da yenilenen başkanvekilliği seçimi meclis çoğunluğu sağlanamayınca 8 Eylül'e ertelendi - Son Dakika
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Üsküdar'da yenilenen başkanvekilliği seçimi meclis çoğunluğu sağlanamayınca 8 Eylül'e ertelendi

Üsküdar\'da yenilenen başkanvekilliği seçimi meclis çoğunluğu sağlanamayınca 8 Eylül\'e ertelendi
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Üsküdar'da mahkeme kararıyla iptal edilen belediye başkanvekilliği seçimi, bu sabah meclis çoğunluğu sağlanamadığı için yapılamadı ve 8 Eylül'e ertelendi. Karar sonrası belediye önünde toplanan vatandaşlar, tutuklu Sinem Dedetaş lehine sloganlar attı.

Haber: Oktay YILDIRIM/Kamera: Belçim KILIÇKIRAN-MEHMET ÇALPAR

(İSTANBUL) Bir soruşturma kapsamında tutuklanan Sinem Dedetaş yerine Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı 5 Ağustos tarihli Üsküdar Belediye Başkanvekilliği seçiminin mahkeme kararıyla iptal edilmesi üzerine bu sabah 10.00'da yapılması planlanan seçim, meclis çoğunluğunun sağlanamaması üzerine 8 Eylül'e ertelendi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü bir soruşturma kapsamında 31 Temmuz'da tutuklanan Sinem Dedetaş yerine Sibel Tan Çetinkaya'nın kazandığı 5 Ağustos tarihli başkan vekilliği seçiminin mahkeme kararıyla iptal edilmesi, seçimin yenilenmesi kararı ve bu süreçte oy verme hakkı olan bazı meclis üyelerinin gözaltına alındığı Üsküdar'da belediye başkanvekilliği seçimi bu sabah 10.00'da yapılacaktı.

Yenilenecek seçim öncesi polis, seçim öncesi belediye binası çevresini bariyerlerle kapattı, olağanüstü önlemler alındı. İstanbul'da bu zamana kadar yapılan bütün seçimleri izleyen basın mensupları içeri girişlerde engellemeyle karşılaştı.

Ancak saat 10.30 sıralarında meclis çoğunluğu sağlanamadığı için seçimin 8 Eylül'e ertelendiği açıklandı. Kararın açıklandığı saatlerde belediye önünde bulunan vatandaşlar "Direne direne kazanacağız", "Sinem Dedetaş onurumuzdur", "Özgür İstanbul, Özgür Türkiye" sloganları attı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Üsküdar'da yenilenen başkanvekilliği seçimi meclis çoğunluğu sağlanamayınca 8 Eylül'e ertelendi - Son Dakika

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