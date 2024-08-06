Denizin ortasındaki korkunç manzarayı görenler telefona sarıldı

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İstanbul Üsküdar sahilinde deniz yüzeyine çıkmış bir ceset görenler hemen telefona sarılarak ekiplere haber verdi. Sudan çıkarılan ceset üzerinde yapılan incelemelerde cansız bedenin 4 Ağustos'ta denize düşen ve o günden beri aranan 26 yaşındaki genç kadın ait olduğu tespit edildi.

4 AĞUSTOS'TAN BERİ ARANIYORDU

Üsküdar sahilinde balık tutan bazı kişilerin, su yüzeyinde bir kişinin hareketsiz halde olduğunu görmesi üzerine deniz polisi ve İstanbul İtfaiyesi Sualtı Arama Kurtarma ekiplerine haber verildi.

Ceset, deniz polisi dalgıçları tarafından kıyıya çıkarıldı. Yapılan incelemede cesedin, 4 Ağustos'ta denize düşen 26 yaşındaki Gurbet K'ye ait olduğu belirlendi. Gurbet K'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Üsküdar sahilinde denize düşen Gurbet K., isimli genç kadın, 4 Ağustos'ta sahil şeridinde bulunduğu sırada denize düştü. Havanın kararmış olması nedeniyle genç kadın kısa sürede gözden kayboldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, denize düşen kadın için arama çalışması başlattı. Sahil Güvenlik ekipleri ve deniz polisi de olay yerine sevk edilirken, dalgıçlar tarafından da su altında arama çalışmaları yürüttü ancak sonuç alamadı.