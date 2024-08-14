Üsküdar sahilinde mahsur kalan kedi kurtarıldı

Üsküdar sahilindeki deniz iskelesinin altında mahsur kalan kedi, İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekiplerince kurtarıldı.
Üsküdar sahilindeki deniz iskelesinin altında kedi sesinin duyulması üzerine vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma (İSAK) ekipleri sahildeki iskelenin yanına botla yanaşarak kediyi kurtarmak için çalışmaya başladı.
İskelenin fore kazıklarının arasına sıkıştığı belirlenen kedi için ekipler, elektrikli demir kesme makasıyla alanı genişletti.
İSAK personeli başarılı bir çalışmayla kediyi kurtararak sahile salıverdi.
İstanbul İtfaiyesi, kedi kurtarma operasyonunu sosyal medya hesabından paylaştı.
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