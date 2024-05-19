Üsküp\'te 19 Mayıs Atatürk\'ü Anma Programı Düzenlendi

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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı vesilesiyle program düzenlendi.

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) destekleriyle Makedonya Türk Sivil Toplum Teşkilatları Birliği (MATÜSİTEB) organizasyonunda düzenlenen programa, Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Fatih Ulusoy ile ülkedeki Türk kurum ve kuruluşlarının yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı.

Büyükelçi Ulusoy, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımcılara selamını ileterek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve yol arkadaşları ile tüm şehitleri rahmetle yad etti.

19 Mayıs'ın önemine değinen Ulusoy, tarih ve kimlik bilincinin muhafaza edilmesinin dilin yaşatılmasından geçtiğini söyledi.

Türkçe eğitimin Kuzey Makedonya'da anayasal bir hak olduğunu ancak uygulamada bazı pürüzlerle karşılaşılabildiğini belirten Ulusoy, "Özellikle kırsal kesimlerde yeterli talep olmasına rağmen Türkçe sınıfların açılmaması, başvuruların sonuçsuz kalması, Türkçe branş öğretmenlerinin atanmaması gibi sorunların en kısa sürede çözülmesini temenni ediyoruz. İlgili makamlardan bu sorunların çözümünü beklemek hem sivil toplum kuruluşlarının hem de Türk toplumunun en tabii hakkıdır." diye konuştu.

Türkiye olarak Büyükelçilik, Milli Eğitim Bakanlığı, Maarif Vakfı, TİKA, Yunus Emre Enstitüsü ile bu konuda ne gerekiyorsa bugüne kadar yaptıkları gibi bundan sonra da yapmaya hazır olduklarını vurgulayan Ulusoy, tarihi ve beşeri bağlara dayanan dostane ilişkilerin olduğu Kuzey Makedonya ile işbirliklerinin önemli bir boyutunu, eğitim alanındaki faaliyetlerin oluşturduğunu söyledi.

TİKA Üsküp Koordinatörü Mehmet Bayrak da Mustafa Kemal Atatürk'ün kurtuluş meşalesinin yandığı 19 Mayıs'ı, Türk gençliğine bayram olarak armağan ettiğini hatırlattı.

Kuzey Makedonya'nın farklı bölge ve kentlerinde Türkçe eğitim veren 23 ilkokul ve 12 lisenin dönem birincisi olarak seçilen 35 öğrenciyi tebrik eden Bayrak, "Kuzey Makedonya'da eğitim alan tüm öğrencilerimiz, her biriniz bizim için çok değerlisiniz. Hepinizin farklı farklı kabiliyetleri olduğunu biliyoruz. Hayatınız boyunca yaratıcılığınızı, yeteneklerinizi ve başarılarınızı göstereceğiniz çok farklı yollar sizleri bekliyor. Hiç şüphe yok ki hepiniz hem Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin birlik ve beraberlik içerisinde kalkınmasına, hem de Kuzey Makedonya'da barışçıl ve beraber yaşamanın en önemli sembolü olan Türk toplumunun refahına büyük katkı sağlayacaksınız." ifadelerini kullandı.

MATÜSİTEB Başkanı Tahsin İbrahim de gençlerin başarılarını ödüllendirmek için kültürlerinin kadim şehri olan Üsküp'te bir araya gelmekten duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kuzey Makedonya'da yaşayan Türk varlığının 1000 yıllık geçmişiyle ana vatan Türkiye ile Türk dünyasının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade eden İbrahim, "Bu topraklarda yaşayan biz Türkler, kültürel mirasımızla ve dilimizle Türk kimliğimizi koruyoruz. Kuzey Makedonya Türkleri olarak Osmanlı İmparatorluğunun mirasıyla sıkı bağlarımızı koruduk ve bu topraklara derin bir kültürel zenginlik kattık." dedi.

İbrahim, MATÜSİTEB olarak gençleri desteklemeye devam edeceklerini söyledi.

Ülkede Türkçe eğitim veren okulların folklor gruplarının gösterilerini sergilediği programda, 2024 yılı dönem birincisi öğrencilere ödülleri takdim edildi.