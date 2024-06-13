Üsküp'te düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi - Son Dakika
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Üsküp'te düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi

Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi.

13.06.2024 23:16
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Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te Güneydoğu Avrupa İşbirliği Süreci (GDAÜ) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı temsilen zirveye katılarak, konuşma yaptı. Bakan Fidan ayrıca mevkidaşları ve zirveye katılım gösteren liderlerle de bir araya geldi.

Kuzey Makedonya'nın dönem başkanlığı kapsamında düzenlenen zirvenin sonunda Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Gordana Siljanovska Davkova, önceki dönem başkanlığını yürüten Karadağ'ın Cumhurbaşkanı Jakov Milatovic ve dönem başkanlığını devralacak Arnavutluk'un Cumhurbaşkanı Bajram Begaj ortak basın toplantısı düzenledi.

Kuzey Makedonya Cumhurbaşkanı Davkova, bölgedeki Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin, Avrupa yolunda AB üyesi olmayan tüm Süreç katılımcılarına destek vermelerinin önemine değindi.

Bu şekilde kapsayıcı bölgesel işbirliğinin inşa edileceğini ifade eden Davkova, "Avrupa çok ciddi ekonomik ve güvenlik zorluklarıyla karşı karşıya. Avrupa topraklarında savaş var ve bildiğiniz gibi Avrupa projesi bir barış projesi. Genişleme yorgunluğunun olduğunu farkındayız ancak beklemenin daha da büyük bir yorgunluğu var. Bu yüzden Sürecin dönem başkanları sıfatıyla Avrupalı ortaklarımızı Avrupa fikrine karşı tutarlı, güvenilir ve ilkeli kalmaya teşvik ediyorum." diye konuştu.

AB'ye üyeliğin meritokrasi ve tutarlı bir şekilde uygulanan reformlara dayanması gerektiğine işaret eden Siljanovska Davkova, bölgenin ise barışın korunmasında ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Karadağ'ın Cumhurbaşkanı Milatovic de başarılı GDAÜ dönem başkanlığı nedeniyle Kuzey Makedonya'yı tebrik etti.

Bu sayede bölgesel refah ve istikrar vizyonunun bir kez daha ortaklaşa bir şekilde desteklendiğini belirten Milatovic, "Geçtiğimiz sene Karadağ'ın dönem başkanlığında iki öncelikli konu belirledik. Birincisi, bölgemizin Avrupa entegrasyonlarını hızlandırmak, ikincisi de bölgesel işbirliğini ilerletmek. Bir yıl sonra, burada Üsküp'te, belirlenen hedeflere ulaşma yolunda hep birlikte önemli adımlar attığımızı memnuniyetle söyleyebilirim." dedi.

Arnavutluk Cumhurbaşkanı Begaj ise bugünkü zirvenin başarılı geçtiğini kaydederek, ev sahibi Kuzey Makedonya'ya teşekkür etti.

Zirvenin bölgesel işbirliğini güçlendirmek ve AB'ye entegrasyon sürecini hızlandırmak açısından önemli bir döneme denk geldiğini vurgulayan Begaj, "Bir yıllık başkanlığınız süresince yapılan çalışmaların ve elde edilen sonuçların, organizasyonun daha güçlü ve aktif olmasına, daha iyi, daha demokratik ve daha müreffeh bir geleceğin inşasına katkı sağladığına inanıyorum. Arnavutluk, vatandaşlarımızın yaşamlarını iyileştiren, iyi komşuluk ilişkilerini güçlendiren ve Avrupa-Atlantik entegrasyon süreçlerine yardımcı olan bölgesel işbirliğinin coşkulu ve proaktif bir destekçisi olmaya devam ediyor." şeklinde konuştu.

Arnavutluk'un üçüncü kez GDAÜ dönem başkanlığını yürüteceğini anımsatan Begaj, önceliklerinin AB'ye entegrasyon süreci, sürdürülebilir ekonomik büyüme, yeşil ve dijital gündem, turizm, kültür ve bağlantı olacağını sözlerine ekledi.

13 Balkan ülkesinin tamamının dahil olduğu tek bölgesel işbirliği forumu olan ve 1996'da tesis edilen GDAÜ'de, Türkiye'nin yanı sıra Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya, Moldova, Romanya, Sırbistan, Slovenya ve Yunanistan tam üye konumunda bulunuyor.

1 Temmuz 2023 itibarıyla dönem başkanlığını Karadağ'dan devralan Kuzey Makedonya, bu süreçte temasını "Ayrılıklar Arasında Köprü Kurmak, Güven İnşa Etmek" olarak belirlemişti.

GDAÜ Dönem Başkanlığı, 1 Temmuz'da Arnavutluk'a geçecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Üsküp'te düzenlenen GDAÜ Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi sona erdi - Son Dakika

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