Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'te "İslam'da Bilim Tarihi: Prof. Dr. Fuat Sezgin" paneli düzenlendi.

Uluslararası Balkan Üniversitesi (IBU), Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı ile Kırıkkale Üniversitesi işbirliğiyle düzenlenen panel IBU'nun Üsküp'teki kampüsünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte, Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı mütevelli heyeti üyesi Necmeddin Bilal Erdoğan'ın yanı sıra vakfın mütevelli heyeti başkanı Mecit Çetinkaya ve Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan birer sunum yaptı.

Etkinlik öncesi gazetecilere açıklama yapan Erdoğan, vakıf olarak Fuat Sezgin'in bilim tarihine yaptığı katkıların geniş kitlelere ulaştırılmaya çalıştıklarını ve işbirlikleri kurduğunu söyledi.

Bilal Erdoğan, şunları kaydetti:

"Fuat Sezgin'in Müslüman bilim insanlarının bilim tarihindeki yerlerini tespite yönelik bu müdellel çalışmalarının, 17 ciltlik temel eserinin anlaşılması, özellikle bizim gönül coğrafyamızdaki dost ve akraba toplulukların da özgüven kazanması için büyük bir önem taşıyor. Onun için biz bugün Kuzey Makedonya'da yarın da Kosova'da gönül coğrafyamızdaki gençlerin özellikle Fuat Sezgin'i ve çalışmalarını tanımasıyla ilgili ziyaretlerde bulunacağız, üniversitelerde gençlerle bir araya geleceğiz. Fuat Sezgin'in çalışmalarının bugün, 21. yüzyıl gençliği için ne anlama geldiğini gençlerimize aktarmaya çalışacağız."

Panelde konuşan Erdoğan, IBU'nun sağladığı ilerlemeyi yerinde görme fırsatı elde ettiklerini belirterek Kuzey Makedonya'nın gelişmesinde bu üniversitenin önemli bir paydaş olduğunu kaydetti.

IBU Rektörü Prof. Dr. Lütfi Sunar da Sezgin'in seçkin bir bilim insanı olduğuna işaret ederek, hayatını İslam'da bilim tarihine adadığını anımsattı.

Türkiye ve Almanya'da birçok araştırmalar yaptığını kaydeden Sunar, "O (Fuat Sezgin), Türkiye'deki bilimsel gelişimin gerçek öncülerinden olabilir. Umarım bu panel bize onun çalışmalarının önemini gösterir." dedi.

Çetinkaya da Sezgin'in 60 yıl boyunca Türkiye'de kimse tarafından sorulmadığını fakat Almanya'daki Frankfurt Üniversitesinde İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Enstitüsünü kurduğunu hatırlatarak, "Sadece Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük gayretiyle Türkiye'ye, ülkesine kazandırılmış bir kişidir. Kendisi Almanya'da bulunan eşsiz kütüphanesini sayın Bilal Erdoğan'ın gayretiyle Türkiye'ye bağışlamıştır." diye konuştu.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aslan ise Prof. Dr. Sezgin hakkında "Ortak Miras ve İnsanlığın Geleceği" konulu interaktif bir sunum yaptı.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

Ayrıca panele Türkiye'nin Üsküp Büyükelçisi Hasan Mehmet Sekizkök, ülkedeki Türk kurum ve kuruluşların temsilcileri, akademisyenler, öğrenciler ve diğer davetliler katıldı.