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Usman Khawaja'nın Filistin'e destek mesajı engellendi - Son Dakika
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Usman Khawaja'nın Filistin'e destek mesajı engellendi

Avustralyalı kriket oyuncusu Usman Khawaja, Pakistan ile oynanacak test maçında giyeceği ayakkabılarda yer alacak olan 'tüm yaşamlar eşittir' ve 'özgürlük bir insan hakkıdır' ifadeleri nedeniyle Uluslararası Kriket Konseyi tarafından 'siyasi' olarak değerlendirildi ve izin verilmedi. Khawaja, ICC'nin kararına saygı duyduğunu belirtirken, bu konuda mücadele edeceğini ve onay almaya çalışacağını ifade etti.

Usman Khawaja\'nın Filistin\'e destek mesajı engellendi
13.12.2023 - 15:20,
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Avustralyalı kriket oyuncusu Usman Khawaja'nın Filistin'e destek mesajı, "siyasi" olduğu gerekçesiyle engellendi.

Pakistan ile oynanacak test maçında "tüm yaşamlar eşittir" ve "özgürlük bir insan hakkıdır" yazılı ayakkabılar giymeyi planlayan 36 yaşındaki oyuncu, Uluslararası Kriket Konseyinin (ICC) bu ifadeleri "siyasi" olarak değerlendirdiği için kendisine izin verilmediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Khawaja, "ICC'nin görüşüne ve kararına saygı duyuyorum, ancak bununla mücadele edeceğim ve onay almaya çalışacağım." ifadesini kullandı.

Daha önce sosyal medya üzerinden Gazze'deki sivillere destek veren sporcu, onay almadan ayakkabı giymesi halinde ICC kurallarına göre ihraç edilebiliyor.

Khawaja'ya destek veren spor bakanı Anika Wells, "Usman Khawaja harika bir sporcu ve harika bir Avustralyalı. Önemli gördüğü konularda konuşmak için her türlü hakka sahip olmalıdır. O da bunu barışçıl ve saygılı bir şekilde yaptı." diye konuştu.

Kaynak: AA
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Pakistan, Filistin, İnsan Hakları, Uluslararası İlişkiler, Politika, Spor, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Usman Khawaja'nın Filistin'e destek mesajı engellendi - Son Dakika
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