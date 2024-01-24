 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Üst geçidin altından karşıya geçen aileye otomobil çarptı; 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Üst geçidin altından karşıya geçen aileye otomobil çarptı; 3 ölü, 1 yaralı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen bir aileye otomobil çarptı. Kazada anne, kız ve anneanne hayatını kaybederken, oğlu ise yaralı olarak kurtuldu. Kazaya karışan otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

Üst geçidin altından karşıya geçen aileye otomobil çarptı; 3 ölü, 1 yaralı
24.01.2024 - 17:15,
Abone Ol

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Nur Öcal (21), kızı Öykü Koç (3) ve annesi Şermin Öcal, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti, oğlu Emre Koç (6) yaralı kurtuldu.

Kaza, saat 14.00 sıralarında E-90 kara yolunun 33'üncü kilometresinde Temelli mevkisinde meydana geldi. Üst geçit bulunan yerde yolun karşısına geçmek isteyen Fatma Nur Öcal, annesi Şermin Öcal ve çocukları Öykü ve Emre Koç'a, sürücüsünün ismi açıklanmayan 34 FDE 878 plakalı otomobil çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada Fatma Nur Öcal ve Öykü Koç hayatını kaybetti, Şermin Öcal ve Emre Koç yaralandı. Polatlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Şermin Öcal da kurtarılamadı. Emre Koç ise Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Otomobil sürücüsü gözaltına alınırken, Fatma Nur Öcal'ın eşi Ekrem Koç'un da 3 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybettiği öğrenildi. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Polatlı, Ankara, Trafik Kazaları, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Üst geçidin altından karşıya geçen aileye otomobil çarptı; 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika


21:27
Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02
TCMB ve BKM İşbirliğiyle 'Ödeme İste' sistemi kullanıma sunuldu TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25
Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14
Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23
'Başkan olacak mısınız?' diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50
BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız? BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38
Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti

Son Dakika
21:27 Seriye bağladılar bir kere! MKE Ankaragücü, Karagümrük'ü de rahat geçti
20:02 TCMB ve BKM İşbirliğiyle "Ödeme İste" sistemi kullanıma sunuldu
19:25 Ukrayna yönetimi, esir düşen askerlerini taşıyan Rus askeri kargo uçağını vurduklarını itiraf etti
19:18 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran ile ilişkilerimizin geliştirilmesine yönelik olarak 10 yeni anlaşmaya imza attık
19:14 Canlı anlatım! Mücadelede tempo yüksek
18:23 "Başkan olacak mısınız?" diye sorulan Erden Timur hiç düşünmeden yanıt verdi
17:50 BBP lideri Destici: PKK'nın sözcüsü İsveç'le biz nasıl müttefik olacağız?
17:38 Çin'de apartman yangınında 39 kişi hayatını kaybetti
17:21 Fenerbahçe'de sürpriz gelişme! Yıldız futbolcu uçaktan iner inmez kadroya alındı
17:16 MHP, 55 belediye başkan adayını daha açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2024 21:38:46. #1.13#
SON DAKİKA: Üst geçidin altından karşıya geçen aileye otomobil çarptı; 3 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement