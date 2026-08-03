Usta Gazeteci İsmail Sivri 19. Yılında Anıldı

(İZMİR)- Basın tarihinde kendisine unutulmaz bir yer edinen Usta Gazeteci İsmail Sivri'nin anma töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "19 yıl sonra, hala bugün, burada, bu kadar güzel, bu kadar duygu dolu anılması bence çok kıymetli. İyi ki bu dünyadan İsmail Sivri geçmiş. İzmir'e, İzmir gazeteciliğine, İzmirliye sevgisini, ilgisini, cömertliğini vermiş" dedi.

Unutulmaz Gazeteci-Yazar, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Kurucu Başkanı ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Onursal Başkanı İsmail Sivri, vefatının 19. yılında Alsancak'taki anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Duygu seli yaşanan anma törenine Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu'yla birlikte İzmir basınına damga vurmuş gazeteciler, Sivri'nin ailesi ve dostları katıldı. Meslektaşları ve yakınlarının İsmail Sivri'yi anlattığı anma boyunca, usta gazetecinin sadece mesleki yaşamı değil, hayattaki dik duruşu, iyilik ve yardımseverlikle sürdürdüğü yılları da tekrar hatırlandı. Törenin sunumunu İzmir Baba Sancar Maruflu'nun oğlu ve İzmir'i Sevenler Platformu Koordinatörü Cevat Ziya Maruflu üstlendi.

MUTLU: DOLU DOLU YAŞANMIŞ BİR HAYATTI

Anma töreninde konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, İsmail Sivri'nin 19 yıldır anılmasının çok kıymetli olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:

"Bugün aileden biri olarak buradayım. İsmail Sivri'nin yaşamının örnek olduğunu düşünüyorum. Giderken geride sadece adımız kalıyor. Çocuklarımıza, torunlarımıza bıraktığımız en önemli miras adımız. Nasıl anılmak istediğiniz aslında nasıl yaşadığınızı da belirliyor. Hikmet Abla'nın, Talat Abi'nin, İsmail Sivri yaşarken onunla ne kadar gurur duyduklarını biliyorum. Ama 19 yıl sonra, hala bugün, burada, bu kadar güzel, bu kadar duygu dolu anılması bence çok kıymetli. Dolu dolu yaşanmış bir hayattı. İyi ki bu dünyadan İsmail Sivri geçmiş. İzmir'e, İzmir gazeteciliğine, İzmirliye, İzmir'in yoksuluna, ihtiyaç duyanına sevgisini, ilgisini, cömertliğini vermiş. İyi ki yaşamış, ışıklarda uyusun."

GAPPİ: "BİZİM İÇİN MESLEĞİN KUTUP YILDIZIDIR"

İzmir Gazeteciler Cemiyeti (İGC) Başkanı Dilek Gappi de meslek büyüğü İsmail Sivri'yi duygu dolu sözlerle anlattı ve şöyle konuştu:

"Kaybettiğiniz bir değeri 19 yıl sonra sevgiyle anıyorsanız aslında ölümsüzlük tam da bu demektir. Bir fani için en büyük ödül. Peki, bir insan nasıl ölümsüz olur? Görevini çok iyi yaptığı için mi? İyi bir yönetici olduğu için mi? Hayır. Deneyimlerimiz gösteriyor ki o tür anmalar genellikle 3-4 yıl sürüyor. Peki, kim uzun süre anılır? İnanın iz bırakanlar da değil. Mesele yaşarken yarattığı ışığı geleceğe taşımaya ihtiyaç duyduklarımızdır. Yani mesele kutup yıldızı olabilmektir. İşte, İsmail Başkanımız bizim için mesleğin kutup yıldızıdır. Ne zaman zorluklardan geçsek, ne zaman başımız sıkışsa, Türkiye'de her şeyin bu kadar karmaşıklaştırıldığı, olayların gittikçe daraldığı bir durumda moralimiz bozulsa biz o kutup yıldızına bakarız."

SERTEL: "KİMSENİN KALBİNİ KIRMADI"

Önceki dönem CHP İzmir Milletvekili ve İGC Onursal Başkanı Atila Sertel de Sivri'nin cemiyet başkanlığı yaptığı uzun yıllar boyunca kimseyi kırmamış olduğuna dikkat çekerek, "İsmail Sivri, cemiyetimiz için anılan ve aranan bir başkanımız. 14 yıl İzmir Gazeteciler Cemiyeti'nin başkanlığını yaptı, kimsenin kalbini kırmadı. Düzgün, mütevazı, herkese örnek olan davranış biçimiyle iz bıraktı. Ben mesleğe başladığımda İsmail Sivri cemiyet başkanıydı ve çok büyük katkıları oldu. Türkiye'de çok sıkıntılı bir süreci yaşıyoruz. Ben İsmail Sivri'yi özgürlük adına, gazetecilik adına, demokrasi adına, insan hakları adına anıyorum. Onu namuslu, güler yüzlü insanların olduğu bir Türkiye'yi yaratma mücadelesinde onurlu bir gazeteci olarak görüyorum" ifadelerini kullandı.

TÜRENÇ: "BANA YOL GÖSTERMESİ ÇOK KIYMETLİYDİ"

Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç ise İsmail Sivri'yle birlikte çalıştığı için çok şanslı olduğunu belirterek, "Çok şanslıyım çünkü ondan feyz alarak mesleğe başladım. Her haberimi düzeltir, her gün yeni bir ufuk açardı. İsmail Abi'yle beraber bu mesleği yaparken, bu mesleğe adım attığım yıllarda bunun büyük şans olduğunu pek anlayamamıştım. Ama yıllar içinde onun yanında olmak, onun eğitiminden geçmek, bana yol göstermesi çok kıymetliydi. Bunca yıl bize verdikleriyle yolumuza devam ettik" diye konuştu.

DİKMEN: İSMAİL SİVRİ'Yİ ANARKEN YÜZÜME BİR GÜLÜŞ OTURUR

Önceki dönem İGC Başkanı Misket Dikmen, Sivri'yi hüzünle değil gülümsemeyle anmak istediğini söyledi ve duygularını şu sözlerle aktardı:

"19 yıldır burada, dostlarının samimi bir şekilde duygularını paylaştığı bir ortamdayız. Herkes yitirdiği, yaşamında yeri olan insanlarını anarken yüzüne bir hüzün oturur ya ben İsmail Sivri'yi anarken yüzüme bir gülüş oturur. Onun enerjisinin bütün ruhumu sardığını düşünürüm. Bir araya geldiğimizde söylediği her cümleden bir ders çıkarmaya çalışırdım. Çok şey öğrendim. Çok konuda da yol gösterici oldu. 19 yıldır ona dair duygularımı anlatmaya çalışıyorum. Her seferinde de yeni bir şeyler keşfediyorum. Gülüşü insanları bu kadar kucaklayan çok ender kişi tanıdım. Onların başında gelen de İsmail Sivr'dir. Her zaman saygıyla, özlemle, minnetle anıyorum kendisini."

İZGİ: "İSMAİL SİVRİ'Yİ UNUTMAK MÜMKÜN DEĞİL"

Önceki dönem Konak Belediye Başkanı, Gazeteci Erdal İzgi de Sivri'nin anısına, onu yeni nesillere tanıtacak işler yapılması isteğini dile getirdi ve konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

"Küresel ve ülkesel çöküşün devam ettiği; insani, vicdani, adli, hukuki, içtimai, iktisadi ve mesleki değerlerin de her gün kaybolduğu bir dönemde İsmail Sivri'yi unutmak mümkün değil. Rahmetli hem benim hocamdı hem babamdı. Hem yol arkadaşımdı hem beni ufacıkken yanına aldığı cemiyette başkanımdı. Rahmetle anıyorum. Rahmetli her zaman 'Konuşma Erdal, uygula' derdi. Onun felsefesini, ilkelerini yaşatmak adına İsmail Sivri Düşünme Atölyesi'ni yaşama geçirelim. Çocukları düşünmeye sevk edelim."

SİVRİ: "YOL GÖSTERİCİLİĞİNİ, SARILIŞINI ÖZLÜYORUM"

İsmail Sivri'nin kızı Hatice Hikmet Sivri ise anma törenine katılanlara ailesi adına teşekkürlerini ileterek, "19 yıldan beri burada çok duygusal anlar yaşıyorum. Söylenen şeyleri ben 48 yıl evde yaşadım. Yol göstericiliğini, sarılışını özlüyorum. Atatürk sevgisi başta olmak üzere bize öğrettiği çok şey var. Adıyla bize bıraktığı miras ve sorumluluk büyük. 19 yıldır her şey değişiyor olabilir ama değişmeyen bir şey var, onun özlemi" dedi.