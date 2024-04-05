Usta Neyzen Ömer Erdoğdular'ın Son Yolculuğu - Son Dakika
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Usta Neyzen Ömer Erdoğdular'ın Son Yolculuğu

Usta Neyzen Ömer Erdoğdular\'ın Son Yolculuğu

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden usta neyzen Ömer Erdoğdular, Üsküdar Yeni Valide Camisi'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Sanatçının ailesi, sevenleri ve dostlarının yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz da törene katıldı. Erdoğdular, müziğe ticari bakmadan, neyi bütün dünyaya tanıtarak ve nesiller yetiştirerek önemli bir miras bıraktı. Mekanı cennet olsun.

05.04.2024 15:27  Güncelleme: 16:01
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Tedavi gördüğü hastanede 75 yaşında hayatını kaybeden usta neyzen Ömer Erdoğdular, son yolculuğuna uğurlandı.

Üsküdar Yeni Valide Camisi'nde öğle vaktini müteakip kılınan cenaze namazına, sanatçının ailesi, sevenleri ve dostlarının yanı sıra İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz katıldı.

Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Erdoğdular ile 1986'da tanıştıklarını belirterek, talebesi olmaktan şeref duyduğunu söyledi.

Erdoğdular'ın sadece bir müzisyen olmadığına dikkati çeken Öğün, "Hayatımda tanıdığım en iyi yürekli, en saf, en halis insanlardan biriydi. Neyi hayatında yaşayan bir insandı. Kamil insan neyse Ömer Hocamız öyleydi. Neyi bütün dünyaya tanıttı. Müziğe hiçbir zaman ticari bakmadı." dedi.

Neyzen Yavuz Akalın, Erdogdular ile İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuvarında tanıştığını dile getirerek, "Ömer Erdogdular, Niyazi Sayın tavrını en iyi aktaranlardan biriydi. İnsanlığı neyzenliğinin de üstündeydi. Mekanı cennet olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"Tam bir İstanbul beyefendisiydi"

Gazeteci yazar Şeref Oğuz da Erdoğdular'ın musiki alanında nesil yetiştiren grupta olduğuna vurgu yaparak, "Hayatımda bu kadar mütevazı, alçak gönüllü ve diğergam insan görmedim. Tam bir İstanbul beyefendisiydi. Onunla beraber de musiki yaptığım için kendimi çok imtiyazlı addediyorum. Nur içinde yatsın." ifadelerini kullandı.

Gazeteci yazar Şamil Kucur ise hem sanatkar hem de insan olarak Erdoğdular'ın çok değerli biri olduğunu dile getirdi.

Erdoğdular'ın Türkiye'de ve dünyanın çeşitli coğrafyalarında neyzenler yetiştirdiğine işaret eden Kucur, "Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. İnsani ve sanatkar kişiliği anlamında bizim çok örnek alacağımız yönleri olan bir insandı. Hem bu yönleriyle hem de bir müzisyen olarak insana muhabbet, neşe veren, vefa duygusunu öğreten yönleri vardı." şeklinde konuştu.

Kılınan namazın ardından Erdoğdular'ın naaşı, Kuzguncuk Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Ömer Erdoğdular kimdir?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosunda görev yapan Erdoğdular, 1949'da Konya'da dünyaya geldi.

İlk ney dersini babası Mehmet Ali Bey'den alan usta neyzen, bir dönem İstanbul Üniversitesi Türk Müziği Korosunun çalışmalarına katılarak koroyla konserler verdi.

Erdoğdular, 1984-1987'de Kültür ve Turizm Bakanlığı Klasik Türk Müziği Korosunda, 1987-2015'te ise İstanbul Klasik Türk Müziği Topluluğunda müzisyen olarak görev yaptı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Usta Neyzen Ömer Erdoğdular'ın Son Yolculuğu - Son Dakika

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