Usta Oyuncu Can Kolukısa Son Yolculuğuna Uğurlandı

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta oyuncularından, 92 yaşında hayatını kaybeden Can Kolukısa, son yolculuğuna uğurlandı. Kolukısa'nın cenazesi, Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'nde ikindi namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası Nakkaştepe Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Türk tiyatro, sinema ve televizyon dünyasının önemli isimlerinden Can Kolukısa, 1 Ağustos'ta 92 yaşında hayatını kaybetti. Kolukısa için bugün İBB Şehir Tiyatroları Üsküdar Musahipzade Celal Sahnesi'nde anma töreni düzenlendi. Törene oğulları Emrah Kolukısa ve Deniz Chama, kızı Joal Yasmin Chama'nın yanı sıra tiyatro camiasından sanatçılar ve sevenleri katıldı. Törenin ardından Kolukısa'nın cenazesi Göztepe Tütüncü Mehmet Efendi Camii'ne getirildi. Ailesi ve yakınlarının katıldığı cenaze töreninin ardından usta oyuncu Nakkaştepe Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

'O GERÇEK BİR AYDINDI'

Veda töreninde konuşan kızı Joal Yasmin Chama, "Arkadaşımızdı, yol göstericimizdi. Rol icabı ekranda biraz üzülse, zor bir rol oynasa içimiz cız ederdi, zorlanırdık. Kimseye kırılmaz, kimseyi kırmazdı. O gerçek bir aydındı. Onunla büyürken hayat görüşü, hayata bakışı, kibarlığı ruhumuza çok şey kattı. 'O olsa ne yapardı, ne derdi, bu durumda ne düşünürdü, nasıl yol gösterirdi?' Bu sorular hep yolumuzu aydınlatacak" dedi.

'CANIMIZI KAYBETTİK'

Oğlu Deniz Chama ise, "Canımızı kaybettik. Onu tarif etmek mümkün değil. Vakur, ağırbaşlı, hümanist ve 'aydın' kelimesinin tam karşılığı bir insandı. Girdiği her ortama ışık saçan, can veren canımız olarak hatırlayacağız. Büyük tutkusu olan sahnede şimdi sonsuzluk oyununu oynarken bizlere güldüğünü görür gibiyim" diye konuştu.

'ONU ÇOK ÖZLEYECEĞİZ'

Diğer oğlu Emrah Kolukısa da, "Ben şanslıyım. Çünkü onunla hem tiyatro yaptım, hem kısa filmde oynadım, hem televizyon filminde oynadım, dizide oynadım, hatta baba-oğul oynadık. Az bilinen bir yönünü anlatayım; babam Paris'te kaldığı dönemde muhabirlik ve gazetecilik de yapıyordu. O dönemi Akşam Gazetesi adına takip etti ve daha sonra bunu kitaplaştırdı. Hep esprisi yapılırdı; aslında annemden önce kitabı basılan babamdı. 'Fransa'da Mayıs Patlaması' adlı bir kitabı vardı. Gençliğinde milli takıma çağrılacak kadar yetenekli bir basketbolcuydu. Ancak basketbolu bırakıp tiyatro aşkının peşinden gitti. Bugün babama veda ediyoruz. Bizim vedamız elbette daha uzun sürecek. Onu çok özleyeceğiz, ben de çok özleyeceğim" ifadelerini kullandı.

'TEK BAŞIMIZA KALDIK'

Cenaze törenine katılan oyuncu Suna Selen ise, "Benim yaşlarımda hayatta kalan tek tiyatrocu arkadaşımdı. O da gitti. Tek başımıza kaldık. Başka diyecek söz yok. Hepimizin başı sağ olsun" dedi.

'O YAŞAYAN BİR HAFIZAYDI'

Belgesel yönetmeni ve senarist Nurgül Bayram da, "Kendisinin 1954'te ilk adım attığı Gençlik Tiyatrosu'nu konu alan belgeseli birlikte hazırladık. Bu, tarihe kalacak bir belgesel. Bugünün gençlerine o dönemin sanatını, gençliğini ve ruhunu aktarıyor. O yaşayan bir hafızaydı. Can ağabey, son nefesine kadar Türk tiyatrosu ve Türk sineması için emek verdi. Çok kıymetli bir değerimizi kaybettik. Hepimizin başı sağ olsun" diye konuştu.