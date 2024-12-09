Usta Yönetmen Şerif Gören Son Yolculuğuna Uğurlandı

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Kamera: Umut Emre GÖKBULUT

(İSTANBUL) "Yol", "Derman", "Yılanların Öcü" gibi pek çok filmde imzası bulunan usta yönetmen Şerif Gören, Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle sevenleri, dostları ve çalışma arkadaşları tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Törenin ardından Gören'in cenazesi, Beyoğlu Hüseyin Ağa Camisi'ne kılınan cenaze namazınının ardından Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yönetmen Şerif Gören 22 Kasım'da evindeki merdivenlerden düşerek başını çarpmış ve hastaneye kaldırılarak entübe edilmişti. 80 yaşındaki Gören, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmesinin ardından bugün Beyoğlu Atlas Sineması'nda düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

"Sinema kardeşliktir, dostluktur, barıştır; sinema hayattır; sinema insandır"

Gören'in sevenleri, dostları ve çalışma arkadaşlarının katıldığı tören Şerif Gören'in hayatından kesitlerin ve yönettiği filmlerden kesitler ile birlikte filmlerde oyuncu olarak göründüğü sahnelerin de yer aldığı bir kısa film gösterimiyle başladı. Videoda, Gören'in bir törende yaptığı konuşmasındaki "Sinema benim için aşktır, sevgidir. Sinema kardeşliktir, dostluktur, barıştır. Sinema iyiliktir. Sinema dağlarda açan bir kardelendir. Sinema hayattır. Sinema insandır" ifadelerine yer verildi. Video gösteriminin ardından Gören'in dostları ve çalışma arkadaşları konuşmalar yaptı. Konuşmalar sırasında duygusal anlar yaşandı.

"İnsana tutkun bir adam"

İlk konuşmayı, Gören'in yönettiği ve Altın Palmiye ödülü kazanan Yol filminin oyuncularından Halil Ergün yaptı. Ergün, "Yeşilçam sineması, çok derin bir maceradır ve Türkiye'nin, Türkiye insanlarının toplumsallaşmasında çok önemli işler yerine getirmiş bir süreçtir, bir büyük rüzgardır. Bu rüzgarın en önemli kahramanlarından biri de Şerif'tir. Tutkun bir adam sinemasına, İnsana tutkun bir adam" ifadelerini kullandı.

Necmettin Çobanoğlu ise oyunculuğa Yol filmiyle Şerif Gören sayesinde başladığını belirterek, "Şerif abi bana senaryoyu uzattı. Dedi ki Ömer'i sen oynayacaksın. Ben prodüksyon görevlisiydim. Dedim abi benim çok işim var. Hakikaten işim ağırdı. Hayır dedi sen oynayacaksın Ömer'i. Mecburen kabul ettim. Şerif abi bende ışığı görmüş. Benim oyunculuk serüvenim Yol ile başladı. İyi ki böyle bir şey yapmış" şeklinde konuştu.

Gören'in yönettiği "Derman" ve "Yılanların Öcü" filmlerinde rol almış olan Nur Sürer konuşmasında, " Muhsin Ertuğrul'un çok sert açtığı kapıyı, en son temsilci Şerif Gören yumuşacık kapattı. Tüm bu filmler gerçekten çok zor yapılıyordu. Böyle bir biçimle inanılmaz harikalar yaratmış bir yönetmen Şerif Gören" dedi.

Yönetmen Muzaffer Hiçdurmaz, "Şerif benim dava arkadaşımdı. Sendikalar kurduk, dernekler kurduk. Borçlanma yasaları çıktı, bunu hak eden sinema emekçilerinin birçoğunu emekli yaptık. Teşekkür ediyorum Şerif" dedi.

"Yolun yolumuzdur, izin izimizdir, bayrağın bizdedir rahat uyu"

Yönetmen Yüksel Aksu ise, "Öncelikle ustamızdı, sonra abimiz oldu. Şerif Gören deyince benim aklıma ilk gelen şey 'mücadele, dayanıklılık ve dayanışma'. Şerif Gören, yolun yolumuzdur, izin izimizdir, bayrağın bizdedir rahat uyu" dedi.

Gören'in çalışma arkadaşları ve dostlarının konuşmalarıyla devam eden törende, oyuncu Menderes Samancılar, yönetmen Ömer Vargı, yönetmen Nebil Özgentürk ve sinema yazarı Volkan Özyurt, Gani Şavata, Levent Arıca, senarist Hüseyin Kuzu, oyuncu Sibel Turnagöl de anılarını ve duygularını paylaştılar.

DİSK'e bağlı Sinema Emekçileri Sendikası (SİNE-SEN) sendikasının yöneticisi olması sebebiyle 12 Eylül sürecinde 9 ay tutuklu kalan Şerif Gören için düzenlenen törene SİNE-SEN'den temsilciler de katıldı.

Okunan helallik duasının ardından Gören'in naaşı, cenaze namazının kılınacağı Beyoğlu Hüseyin Ağa Camii'ne götürülmek üzere sevenlerinin omuzlarında salondan çıkarıldı.

Alkışlarla uğurlandı

Usta yönetmen için Beyoğlu Hüseyin Ağa Camisi'nde cenaze namazı kılındı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, eski CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Alper Taş, Türkan Soray, Orhan Gencebay ve sinema dünyasından çok sayıda ismin katıldığı cenaze törenine Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum da çelenk gönderdi. Törenin ardından Gören'in üzerine Türk bayrağı ile birlikte Beşiktaş bayrağı ve Sine-Sen önlüğü de bulunan tabutu alkışlar eşliğinde mezarlığa uğurlandı. Usta yönetmen Şerif Gören, Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.