Ustaoğlu, Mühendislerle Toplandı - Son Dakika
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Ustaoğlu, Mühendislerle Toplandı

Ustaoğlu, Mühendislerle Toplandı
08.07.2026 16:07
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Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, inşaat mühendisleriyle proje istişaresi yaptı.

Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, ilçedeki inşaat mühendisleriyle toplantı yaptı.

Belediye Meclis Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Ustaoğlu, inşaat mühendislerinin ilçeye yapılacak projelerde önemli paydaşlar arasında yer aldığını belirtti.

Şehrin geleceğini birlikte planlamak istediklerini aktaran Ustaoğlu, "Şehrimizin geleceğine yönelik projelerde sizlerin desteğine ihtiyacımız olacak. Düzenli istişare toplantıları gerçekleştirerek fikir alışverişinde bulunacağız. Seydişehir'e dair yapılacak her çalışmada görüş, öneri ve katkılarınızı alacağız. Bu şehrin evlatları olarak ortak akılla hareket ederek geleceğimizi birlikte şekillendireceğiz." ifadelerini kullandı.

Seydişehir'de "Hareket Yaşı" ölçümü yapıldı

Seydişehir Kaymakamlığı personeline "Hareket Yaşı" ölçümü yapıldı.

Kurum binasında görevli fizyoterapistler eşliğinde gerçekleştirilen ölçümlemede, personele 30 saniyelik otur-kalk testi ve tek ayak üzerinde durma testi uygulandı.

Elde edilen veriler, yaş gruplarına göre belirlenmiş referans değerlerle karşılaştırılarak personelin bireysel hareket yaşları tespit edildi.

???????- Yunak Belediye Başkanı Günaltay'dan Başhekim Afşar'a ziyaret

Yunak Belediye Başkanı Subhan Günaltay, İlçe Devlet Hastanesi Başhekimliğine atanan Uzm. Dr. İsmail Hakkı Afşar'ı ziyaret etti.

Günaltay, ziyarette hastanenin genel durumu ve sağlık hizmetleri konularında görüş alışverişinde bulunarak, görevinde başarılar diledi.

Kaynak: AA

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