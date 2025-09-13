Utah Valisi'nden Kirk Cinayeti Açıklaması - Son Dakika
Utah Valisi'nden Kirk Cinayeti Açıklaması

13.09.2025 20:51
Vali Cox, katil zanlısının 'aşırı sol ideolojiye' sahip olduğunu öne sürdü ve siyasi şiddeti kınadı.

ABD'de Utah Valisi Cumhuriyetçi Spencer Cox, Başkan Donald Trump'a yakınlığıyla bilinen aktivist Charlie Kirk'ün katil zanlısı Tylor Robinson'un "aşırı sol" ideolojiye sahip biri olduğunu öne sürdü.

Amerikan Wall Street Journal (WSJ) gazetesine açıklama yapan Vali Cox, Utah Valley Üniversitesi'nde katıldığı bir etkinlik sırasında silahla vurularak öldürülen Kirk'ün siyasi bir miras bıraktığını anlattı.

Cox, Kirk'ün Cumhuriyetçi muhafazakar değerleri çok başarılı bir şekilde gençler arasında yaydığını ve bu görüşlerinin aşırı sol kesimlerde rahatsızlık yarattığını savundu.

"Bu kişinin aşırı sol ideoloji ile derin bir şekilde doktrine edildiği artık çok açık." değerlendirmesini yapan Vali Cox, siyasi şiddetin herkes tarafından reddedilmesi gerektiğini belirtti.

Saldırganın "ABD'li olmaması için" dua etmişti

Vali Cox, dünkü basın toplantısında, Charlie Kirk'ün katil zanlısının Amerikalı biri olmaması için dua ettiğini söylemişti.

Cox, "Son 33 saat boyunca, saldırganın başka bir ülkeden olması için dua ediyordum. Bizden biri değildir çünkü biz böyle değiliz diye dua ediyordum ama o bizim içimizden biri çıktı." ifadelerini kullanmıştı.

Charlie Kirk'ün öldürülmesi

ABD Başkanı Donald Trump'a verdiği güçlü destekle bilinen aktivist ve sosyal medya fenomeni Charlie Kirk, 10 Eylül'de Utah Valley Üniversitesinde katıldığı etkinlikte silahlı saldırıya uğramış ve hayatını kaybetmişti.

Gençler arasında oldukça popüler olan Kirk, muhafazakar fikirleri yaymak amacıyla kurduğu "Turning Point USA" adlı kar amacı gütmeyen kuruluşla tanınıyordu.

Sosyal medyada milyonlarca takipçisi olan Kirk, özellikle Trump'a verdiği destek ve İsrail yanlısı duruşuyla biliniyordu.

Olayın ardından konuşan Trump, Charlie Kirk'ü "büyük ve hatta efsane" bir isim olarak nitelendirmiş ve "Charlie, seni seviyoruz." demişti.

Saldırıyla ilgili, cinayet şüphelisi olarak Tyler Robinson adlı kişi dün ailesinin oğullarını ihbar etmesinin ardından gözaltına alınmıştı.

Robinson, ağır cinayet ve diğer iki eyalet suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: AA

