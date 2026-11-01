Utku Çakırözer, 9 yıldır cezaevindeki Osman Kavala için derhal tahliye çağrısı yaptı - Son Dakika
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Utku Çakırözer, 9 yıldır cezaevindeki Osman Kavala için derhal tahliye çağrısı yaptı

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Utku Çakırözer, 9 yıldır cezaevindeki Osman Kavala için derhal tahliye çağrısı yaptı
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YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, 9 yıldır cezaevinde bulunan Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın derhal özgür bırakılması için çağrı yaptı. Çakırözer, sosyal medya paylaşımında AİHM kararlarına rağmen tutukluluğun sürdüğünü belirtti.

(ANKARA) - YENİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Utku Çakırözer, " Osman Kavala'nın hukuksuzca özgürlüğünden mahrum bırakılmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. AİHM kararlarına rağmen süren bir tutukluluk, beraat kararlarının bozulması ve hukukla açıklanamayacak suçlamalar... Osman Kavala derhal özgür bırakılmalıdır" dedi.

YENİ Parti Medyadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, Gezi davası hükümlüsü Osman Kavala'nın, 9 yıldır cezaevinde bulunduğunu belirterek, sosyal medya hesabından paylaşım yaptı. Çakırözer'in paylaşımı şöyle:

"Osman Kavala'nın hukuksuzca özgürlüğünden mahrum bırakılmasının üzerinden tam 9 yıl geçti. AİHM kararlarına rağmen süren bir tutukluluk, beraat kararlarının bozulması ve hukukla açıklanamayacak suçlamalar… Adaletin, hukukun ve özgürlüğün hakim olduğu bir Türkiye'yi mutlaka kuracağız. Osman Kavala derhal özgür bırakılmalıdır."

Kaynak: ANKA
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