Utrecht'te SDG Protestosu

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/ YPG'nin işgalindeki bölgelerde yaşanan insan hakları ihlallerini protesto etmek amacıyla Hollanda'nın Utrecht kentinde gösteri düzenlendi.

Kentin Dom Meydanı'nda toplanan Hollanda'daki Suriyeliler, PKK/YPG'nin sivillere yönelik ihlallerini, zorla yerinden etmelerini ve demografik yapıyı değiştirme politikalarını protesto etti.

Gösteride, Suriyelilerin güvenli ve onurlu şekilde ülkelerine dönmesi, terörden ve bölünmeden arındırılmış bir vatan inşa edilmesi ile kuzeydoğu Suriye'deki siviller için adaletin sağlanması çağrısı yapıldı.

Eyleme katılanlar ellerinde Suriye bayraklarının yanı sıra "SDG=YPG=PKK", "Özgür Suriye", " Rakka, Münbiç kan ağlıyor" yazılı pankartlar taşıdı.

Gösterinin organizatörleri, uluslararası topluma terör örgütü PKK/YPG'nin bölgedeki insan hakları ihlallerine sessiz kalmaması çağrısında bulundu.

Eylem yaklaşık iki saat sürdü.