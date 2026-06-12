Uykulu Şoför Duvara Çarptı - Son Dakika
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Uykulu Şoför Duvara Çarptı

Uykulu Şoför Duvara Çarptı
12.06.2026 10:16
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Adana'da direksiyon başında uykuya dalan dolmuş şoförü, kaza yaparak 7 yolcuyu yaraladı.

ADANA'da direksiyon başında uyuyup, kullandığı dolmuşun polis okulunun duvarına çarpması sonucu 7 yolcunun yaralanmasına neden olan Muhammet Ö. (27), saklandığı akrabasının evinde gözaltına alındı. İfadesinde, önceki gece sevgilisiyle tartıştığını, bu nedenle uykusuz kaldığını söyleyen Muhammet Ö., "Güneş yüzüme vurunca bir anda mayıştım. Kavşağa yaklaştığımda bir anda dalmam sonucu kaza yaşandı" dedi. Muhammet Ö., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 10 Haziran'da saat 08.00 sıralarında Yüreğir ilçesi Yenidoğan Mahallesi Yaşar Doğu Caddesi'nde meydana geldi. Direksiyon başında uyuyan Muhammet Ö.'nün kontrolünü yitirdiği 01 M 0433 plakalı dolmuş, Kemal Serhadlı Polis Meslek Eğitim Merkezi'nin duvarına çarptı. Minibüsteki 7 yolcu yaralanırken, Muhammet Ö. ise araçtan indikten sonra kaçtı. İhbar üzerine kaza yerine giden sağlık ekipleri, yaralıları ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırdı. Araç kamerasına yansıyan kazada, şoförün uykuya dalmasıyla dolmuşun kontrolden çıkıp duvara çarptığı, yolcuların ise çığlık atarak savrulduğu görüldü.

AKRABASININ EVİNDE SAKLANIRKEN YAKALANDI

Kazayla ilgili çalışma başlatan Akıncılar Polis Merkezi Amirliği ekipleri, bölgedeki ve güzergahtaki güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Kazanın ardından bir sokakta gizlenen Muhammet Ö.'nün, cep telefonuyla yanına çağırdığı akrabasının arabasına binerek kaçtığı anlaşıldı. Akrabasının evinde saklandığı belirlenen Muhammet Ö., polisin adrese yaptığı baskında gözaltına alındı. Muhammet Ö.'nün, önceki gece sevgilisiyle tartıştığı için uykusuz kaldığı ortaya çıktı.

'GÜNEŞ YÜZÜME VURUNCA MAYIŞTIM'

Polis merkezine götürülen Muhammet Ö. ifadesinde, "Gece sevgilimle sorun yaşamıştım. Uykusuz kalınca sabah yerime çalışacak birini aradım ancak bulamadım. Mecburen direksiyona geçmem gerekti. Güneş yüzüme vurunca mayıştım. Kavşağa yaklaştığımda bir anda dalmam sonucu kaza yaşandı. Linç edilme korkusu yüzünden kaçtım" dedi.

70 BİN LİRA CEZA KESİLDİ

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ö., çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca Muhammet Ö.'ye 'Emniyet kemeri takmama', 'Şerit izleme kurallarına uymama', 'Kaza yerini terk etme' maddelerinden 70 bin lira para cezası kesildi. Yaralılar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Adana, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uykulu Şoför Duvara Çarptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Süleyman Yazar Süleyman Yazar:
    7 kişi yaralandı diye bir şey var ama şoför serbest bırakılmış işte bu biraz tuhaf geldi bana cezası 70 bin lira da başka ne var bilmem ama hukuk sistemi böyle işliyor işte adamın sevgilisiyle tartışması şoför olup da araç kullanması tamamıyla farklı iki şey yani 0 0 Yanıtla
  • Mustafa Coşkun Mustafa Coşkun:
    şoför uyuyakalmış işte böyle şeyler oluyo resmen herkes aynı şeyi yaşıyo ama medya her seferinde büyütüyo da ne bileyim artık konuşulacak başka mı yok 0 0 Yanıtla
  • Cengiz Öztürk Cengiz Öztürk:
    bu işin sorumlusu kim bulsunlar da herkes görsün yani 7 kişi yaralandı adam kaçtı sonra da sevgilisiyle tartışmışım diyip kurtuldu mu bu işin arkası var demek ki uygulamada kimse kontrol etmiyor 0 0 Yanıtla
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