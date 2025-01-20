Uysal\'dan Özdağ\'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

Bugün muhalefetten isimlere yönelik adli kolluk eliyle AKP'nin yaptığı şey şudur; Erdoğan için 'Allah ömür verdikçe' iktidarın önünü açacak anayasal değişikliğe ve kamuoyu desteğine halel getirecek, iktidarın tadını kaçıracak soruları soracak kim varsa onlara göz dağı vermektir. Bu bir 'dokunan yanar' algı çalışmasıdır! Bugün yaşananlar, AKP ile normalleşmenin mümkün olmadığını, tam da mücadelenin gerektiği bir anda olduğumuzu göstermeye yeter!"