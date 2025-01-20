Uysal'dan Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika
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Uysal'dan Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

Uysal\'dan Özdağ\'ın Gözaltına Alınmasına Tepki

Demokrat Parti Başkanı Gültekin Uysal, Özdağ'ın gözaltına alınmasını eleştirerek AKP'ye karşı mücadele çağrısı yaptı.

20.01.2025 21:58
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(ANKARA) - Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın gözaltına alınmasına tepki göstererek, "Bugün yaşananlar, AKP ile normalleşmenin mümkün olmadığını, tam da mücadelenin gerektiği bir anda olduğumuzu göstermeye yeter" ifadesini kullandı.

Uysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"AKP ve Genel Başkanı Erdoğan'ın uygulamaya koyduğu strateji 'ölümü gösterip sıtmaya razı etmek'tir. Erdoğan'ın kendisi, ailesi, çevresi ve 'suç ortakları' ile ilgili her türlü isnadın önünü kesmek, söylenecekleri, canlarını sıkacak gerçeklerin gün yüzüne çıkmasını engellemek adına bir kurgu peşindeler. Türkiye'de herhangi bir etnik kimliğe, bir taassuba ya da düşünceye karşı değil kendine karşı olan herkese ve kişiye 'ayrımcılık' uygulayan bir 'örgüt'lü yapı ile karşı karşıyayız.

Bugün muhalefetten isimlere yönelik adli kolluk eliyle AKP'nin yaptığı şey şudur; Erdoğan için 'Allah ömür verdikçe' iktidarın önünü açacak anayasal değişikliğe ve kamuoyu desteğine halel getirecek, iktidarın tadını kaçıracak soruları soracak kim varsa onlara göz dağı vermektir. Bu bir 'dokunan yanar' algı çalışmasıdır! Bugün yaşananlar, AKP ile normalleşmenin mümkün olmadığını, tam da mücadelenin gerektiği bir anda olduğumuzu göstermeye yeter!"

 
 
Kaynak: ANKA
  
 
 Demokrat Parti, Gültekin Uysal, Zafer Partisi, Ümit Özdağ, Politika, Güncel, Son Dakika 
 
 Son Dakika  Güncel  Uysal'dan Özdağ'ın Gözaltına Alınmasına Tepki - Son Dakika 
 
 
  
 
 
  
 
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 20.01.2025 22:54:54. #1.11# 
 
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