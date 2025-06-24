Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Çelikkol\'u Ziyaret Etti

Uyuşmazlık Mahkemesi Başkanı Rıdvan Güleç, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol'u ziyaret etti.
Güleç, Hatay Adliyesindeki görüşmede 20 Haziran'da Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına atanan Çelikkol'a yeni görevinde başarılar diledi.
Çelikkol da Güleç'e Hatay ipeğinden yapılmış tablo hediye etti.
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