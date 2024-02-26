Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulup İş Hayatına Atıldı

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulup iş hayatına atıldı, hikayesi bağımlılara umut oluyor
MUŞ - Muş'ta 17 yıldır uyuşturucu madde bağımlısı olarak yaşayan 34 yaşındaki 5 çocuk babası D.Ş., İstanbul'da gördüğü 123 günlük tedaviyle sağlığına kavuşarak geldiği Muş'ta iş hayatına atıldı.
Muş'ta 34 yaşındaki beş çocuk babası D.Ş., uyuşturucu bağımlılığıyla geçen zorlu 17 yılın ardından sağlığına kavuştu. İstanbul'da aldığı 123 günlük tedavi sonrası ayakları üzerinde yeniden duran genç, Muş'a dönerek iş hayatına atıldı. Uzun yıllar boyunca uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele eden ve hayatını adeta bir karanlık tünelin içinde geçiren D.Ş., sonunda içinde bulunduğu zorlu döngüden çıkarak iş hayatına atıldı. Mücadelesinde en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirtirken, dinin de kendisine güç verdiğini ifade etti.
Yakın çevresinin de desteğiyle istikrarlı bir şekilde iş hayatına adım atan D.Ş., artık uyuşturucu için değil, ailesini geçindirmek için çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.
D.Ş., yaşadığı deneyimleri paylaşarak gençlere ve bağımlılıkla mücadele eden herkese umut olmayı amaçlıyor. Kendi hikayesinden yola çıkarak uyuşturucu bağımlılığının insan hayatını nasıl alt üst edebileceğini ve mücadele edenlerin ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. D.Ş., sadece kendi hayatını değil, çevresindekilerin hayatlarını da olumlu yönde etkilemeye devam ederken, hikayesi ise mücadele ve umut dolu bir öykü olarak insanların yüreklerinde iz bırakıyor.
Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, D.Ş.'nin artık uyuşturucu için değil ailesini geçindirmek için çalıştığını ifade ederek, "Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği olarak ilimizde 10 yılı aşkındır bağımlılıkla mücadele etmekteyiz. Şu an 17 yılı madde bağımlığı ile geçen bir kardeşimizin evine misafir olduk. Kardeşimizi bataktan çekip aldık. Hem kardeşimiz, eşi, annesi hem de 5 çocuğu kurtuldu. Bizler bu memleketin genci için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizler bu memleketin gencini uyuşturucuya kurban etmek istemiyoruz. Çünkü bizler sahip çıkmazsak sokaklar sahip çıkacak. Muş Gençliği Uyuşturucu Mücadele Derneği olarak gençliğinin hizmetindeyiz, herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.
İçinde bulunduğu zorlu döngüden çıkarak iş hayatına atıldığını söyleyen D.Ş. ise "Ben 17 yıllık bir uyuşturucu bağımlılığım vardı. Muş Gençliği ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği ile tanıştım. Alparslan Bingöl, beni ilaçsız tedaviye gönderdi. Allah'a şükür gittim tedavimi gördüm. Geldikten sonra hayatımda çok şey değişti. Ben artık aileme ve çocuklarıma babalık yaparak huzur buluyorum. Maneviyatım beni ayakta tutuyor. Gençlere sesleniyorum buradan, Allah rızası için yani bırakmak isteyen varsa bırakabilir. Sadece inanın" şeklinde konuştu.
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