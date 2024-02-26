Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulup İş Hayatına Atıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulup İş Hayatına Atıldı

Muş'ta 17 yıldır uyuşturucu bağımlısı olarak yaşayan 34 yaşındaki 5 çocuk babası D.Ş., İstanbul'da gördüğü 123 günlük tedaviyle sağlığına kavuşarak geldiği Muş'ta iş hayatına atıldı. D.Ş.'nin hikayesi, uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele edenlere umut oluyor.

26.02.2024 20:24  Güncelleme: 20:31
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uyuşturucu bağımlılığından kurtulup iş hayatına atıldı, hikayesi bağımlılara umut oluyor

MUŞ - Muş'ta 17 yıldır uyuşturucu madde bağımlısı olarak yaşayan 34 yaşındaki 5 çocuk babası D.Ş., İstanbul'da gördüğü 123 günlük tedaviyle sağlığına kavuşarak geldiği Muş'ta iş hayatına atıldı.

Muş'ta 34 yaşındaki beş çocuk babası D.Ş., uyuşturucu bağımlılığıyla geçen zorlu 17 yılın ardından sağlığına kavuştu. İstanbul'da aldığı 123 günlük tedavi sonrası ayakları üzerinde yeniden duran genç, Muş'a dönerek iş hayatına atıldı. Uzun yıllar boyunca uyuşturucu madde bağımlılığıyla mücadele eden ve hayatını adeta bir karanlık tünelin içinde geçiren D.Ş., sonunda içinde bulunduğu zorlu döngüden çıkarak iş hayatına atıldı. Mücadelesinde en büyük destekçisinin ailesi olduğunu belirtirken, dinin de kendisine güç verdiğini ifade etti.

Yakın çevresinin de desteğiyle istikrarlı bir şekilde iş hayatına adım atan D.Ş., artık uyuşturucu için değil, ailesini geçindirmek için çalışmanın mutluluğunu yaşıyor.

D.Ş., yaşadığı deneyimleri paylaşarak gençlere ve bağımlılıkla mücadele eden herkese umut olmayı amaçlıyor. Kendi hikayesinden yola çıkarak uyuşturucu bağımlılığının insan hayatını nasıl alt üst edebileceğini ve mücadele edenlerin ne kadar güçlü olabileceğini gösterdi. D.Ş., sadece kendi hayatını değil, çevresindekilerin hayatlarını da olumlu yönde etkilemeye devam ederken, hikayesi ise mücadele ve umut dolu bir öykü olarak insanların yüreklerinde iz bırakıyor.

Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği Başkanı Alparslan Bingöl, D.Ş.'nin artık uyuşturucu için değil ailesini geçindirmek için çalıştığını ifade ederek, "Muş Gençliği Uyuşturucu ile Mücadele Derneği olarak ilimizde 10 yılı aşkındır bağımlılıkla mücadele etmekteyiz. Şu an 17 yılı madde bağımlığı ile geçen bir kardeşimizin evine misafir olduk. Kardeşimizi bataktan çekip aldık. Hem kardeşimiz, eşi, annesi hem de 5 çocuğu kurtuldu. Bizler bu memleketin genci için üzerimize ne düşüyorsa yapmaya çalışıyoruz. Bizler bu memleketin gencini uyuşturucuya kurban etmek istemiyoruz. Çünkü bizler sahip çıkmazsak sokaklar sahip çıkacak. Muş Gençliği Uyuşturucu Mücadele Derneği olarak gençliğinin hizmetindeyiz, herkesin desteğini bekliyoruz" dedi.

İçinde bulunduğu zorlu döngüden çıkarak iş hayatına atıldığını söyleyen D.Ş. ise "Ben 17 yıllık bir uyuşturucu bağımlılığım vardı. Muş Gençliği ve Uyuşturucu ile Mücadele Derneği ile tanıştım. Alparslan Bingöl, beni ilaçsız tedaviye gönderdi. Allah'a şükür gittim tedavimi gördüm. Geldikten sonra hayatımda çok şey değişti. Ben artık aileme ve çocuklarıma babalık yaparak huzur buluyorum. Maneviyatım beni ayakta tutuyor. Gençlere sesleniyorum buradan, Allah rızası için yani bırakmak isteyen varsa bırakabilir. Sadece inanın" şeklinde konuştu.

Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulup İş Hayatına Atıldı
Kaynak: İHA

İstanbul, Muş, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulup İş Hayatına Atıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İmamoğlu konuşurken AK Parti'nin seçim aracı müzik çalarak peş peşe geçti: Saygı göstermeyi öğrenecekler, Allah akıl versin
    20:24 İmamoğlu konuşurken AK Parti'nin seçim aracı müzik çalarak peş peşe geçti: Saygı göstermeyi öğrenecekler, Allah akıl versin

    Arnavutköy'de vatandaşlarla buluşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu konuşma yaptığı sırada AK Parti seçim aracı müzik çalarak geçti. "Saygı göstermeyi bilmiyorlar ama öğrenecekler" diyen İmamoğlu, AK Parti'nin seçim aracı ikinci kez geçince, "Benim memleketimin insanı ahlaklı, adaletli, vicdanlı insanı sever. Bunlara oy vermeyecek. Allah akıl versin." ifadelerini kullandı.

  • Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme
    19:21 Icardi'den Fenerbahçe'ye olay gönderme

    Galatasaray'ın Arjantinli golcüsü Mauro Icardi, sosyal medya hesabından paylaştığı şampiyonluk fotoğrafıyla Fenerbahçe'ye gönderme yaptı. Icardi, fotoğrafın altına "10 yıl boyunca şampiyonluk fotoğrafı paylaşmayı beklediniz. Ve işte en iyi fotoğraf" notunu düştü.

  • Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller
    18:58 Canlı anlatım! Mücadelede peş peşe goller

    Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Bitexen Antalyaspor ile karşı karşıya geliyor. Mücadelede 2-1 Galatasaray önde.

  • Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı
    18:47 Macaristan Parlamentosu, İsveç'in NATO üyeliğini onayladı

    Macaristan Parlamentosu İsveç'in NATO üyeliğine onay verdi. Türkiye'nin de geçtiğimiz ay onay vermesi sonrası İsveç'in ittifaka katılması yönünde bir engel kalmamış oldu. Macaristan'ın da onay vermesi sonrası İsveç, ittifakın 32. üyesi olacak.

  • Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
    18:28 Ünlü oyuncu Tolga Savacı kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

    Ünlü oyuncu Tolga Savacı, 60 yaşında kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Savacı, Türk sinemasında birçok filmde rol aldı ve televizyon programları sundu. Savacı, ayrıca motosiklet yarışçılığı ve klasik otomobillerin bakımıyla da ilgileniyordu.

  • Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi
    18:00 Rakip büyükşehir belediye başkan adayları tahterevalliye bindi

    31 Mart'taki yerel seçimlere az bir zaman kala miting meydanları hareketlenirken Ordu'dan ise bambaşka bir görüntü geldi. Demokrat Parti Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Serhat Çelebioğlu ile Saadet Partisi Ordu Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Halit Duyar, bir parkta tahterevalliye bindi. Gülümseten anlar kameraya yansırken Saadet Partili Duyar ise, sosyal medya hesabından ''Oylar tartılmaya başladı'' notuyla paylaşım yaptı.

  • Haftalarca yok! Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı
    17:30 Haftalarca yok! Inter'de Hakan Çalhanoğlu sakatlandı

    Serie A ekiplerinden Inter forması giyen Milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'na nazar değdi. Lecce maçını kulübeden takip eden Çalhanoğlu'nun kulübü Inter'den yapılan açıklamada, 30 yaşındaki futbolcunun sağ uyluğunda hafif kas gerilemesi tespit edildiği belirtildi. Hakan'ın 2 maç sahalardan uzak kalacağı tahmin ediliyor.

  • Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi
    17:30 Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70. yaş gününde 70 adet gül gönderdi

    MHP lideri Devlet Bahçeli, doğum günü dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 70 adet gül gönderdi. Erdoğan da Bahçeli'nin bu jestine "Devlet Bey nezaketini yine gösterdi, çok da zengin bir nezaket. Yaşımın miktarında güller gönderdi" sözleriyle karşılık verdi.

  • Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak
    17:30 Süper Kupa finalinde yarı otomatik ofsayt sistemi kullanılamayacak

    Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Şanlıurfa'da oynanacak olan Süper Kupa maçında Şanlıurfa Stadı'ndaki teknik ve altyapı yetersizliği sebebiyle ''yarı otomatik ofsayt sistemi' kullanılmayacak.


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2024 20:52:57. #1.13#
SON DAKİKA: Uyuşturucu Bağımlılığından Kurtulup İş Hayatına Atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement