Uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu - Son Dakika
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Uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu

Uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon: 15 milyar TL\'lik mal varlığına el konuldu
04.06.2026 08:28  Güncelleme: 08:30
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Diyarbakır'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL olan otel, arsa, daire, araç ve banka hesaplarına el konuldu.

DİYARBAKIR'da uyuşturucu ticaretinden elde edilen gelirlerin aklanmasına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli hakkında işlem yapıldı. Şüphelilerin piyasa değeri yaklaşık 15 milyar TL olan otel, arsa, tarla, daire, iş yeri, araç ve banka hesaplarına el konuldu.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Bürosu ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ile suç gelirlerinin aklanmasına yönelik çalışma yürütüldü. Yaklaşık 8 ay süren teknik ve fiziki takip sonucunda, uyuşturucu ticaretinden elde ettikleri gelirleri çeşitli yöntemlerle akladıkları değerlendirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı. Çalışmalar kapsamında, 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapma veya sağlama' ile '2313 Sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından elde edilen gelirlerle mal varlığı edindikleri değerlendirilen 18 şüpheli hakkında, 'Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama' suçundan 5 ayrı soruşturma dosyası açıldı. Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 18 şüpheli hakkında yasal işlem yapılırken, yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyon kapsamında şüphelilere ait olduğu belirlenen İzmir'in Çeşme ilçesindeki 4 yıldızlı bir otel, 3 özel halk otobüsü ve hatları, 2 taksi ve hatları, Diyarbakır'da toplam 970 dönüm büyüklüğünde 109 arsa ve tarla, Çeşme'de 9 dönümlük arsa, 7 araç, 33 daire, 4 iş yeri ve 128 banka hesabına el konuldu. El konulan mal varlıklarının toplam piyasa değerinin yaklaşık 15 milyar TL olduğu belirtildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Uyuşturucu gelirlerini aklayan şebekeye operasyon: 15 milyar TL'lik mal varlığına el konuldu - Son Dakika

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