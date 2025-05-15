Uyuşturucu ile Mücadelede Tiyatro Etkisi - Son Dakika
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Uyuşturucu ile Mücadelede Tiyatro Etkisi

Uyuşturucu ile Mücadelede Tiyatro Etkisi

Edirne'de sahnelenen 'Yarınlara Geç Kalmadan' oyunu, uyuşturucuyla mücadelede aile rolünü vurguladı.

15.05.2025 11:06
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Edirne Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucuyla mücadelede ailenin rolüne dikkati çekmek amacıyla hazırlanan ve polislerin rol aldığı "Yarınlara Geç Kalmadan" adlı tiyatro oyunu, Kırklareli'nde izleyiciyle buluştu.

Edirne Valiliği öncülüğünde yürütülen uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun'un eşi polis memuru Aynur Karaburun'un girişimiyle gönüllü emniyet mensuplarından oluşan bir tiyatro grubu kuruldu.

Topluluk, hazırladığı oyunla uyuşturucu bağımlılığına karşı toplumda farkındalık yaratmayı ve ailenin önleyici rolüne vurgu yapmayı amaçlıyor.

Edirne'de daha önce 7 kez sahne alan ekip, Kırklareli Valiliğinin daveti üzerine oyunu Kırklareli Belediyesi Kültür Merkezi'nde sahnelendi. Duygusal sahneleriyle izleyicilerin beğenisini kazanan oyun, salonu dolduran davetlilerden tam not aldı.

Gösterimin ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan, Belediye Başkan Vekili Kürşat Yamaner, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, Edirne Emniyet Müdürü Karaburun, Kırklareli Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Gençbay ve diğer kurum müdürleri sahneye çıkarak oyuncuları tebrik etti.

Vali Turan, oyunu biri Edirne'de olmak üzere ikinci kez izlediğini belirterek, oyuncuları performanslarından dolayı kutladı.

Sanata çok değer verdiğini ifade eden Turan, "Bu oyun, bende derin bir iz bıraktı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 'Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuştur' sözünü bir kez daha hatırladım. Çok tiyatro izledim ama bu oyunu unutamayacağım. Huzurun yüz yılında çocuklarımız, anneler ve babalar ağlamasın diye bu mücadele veriliyor." dedi.

Turan, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın bu mücadeledeki kararlılığına da vurgu yaptı.

Uyuşturucuyla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini kaydeden Turan, "Birçok suçu tetikleyen bu hadisenin başını ezeceğiz. Türkiye bu konuda çok ciddi adımlar atıyor. Emniyet teşkilatımız, diğer kurumlarla işbirliği içinde büyük operasyonlara imza atıyor" diye konuştu.

Kırklareli İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu da çağın vebası haline gelen uyuşturucuyla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirtti.

Kaynak: AA

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