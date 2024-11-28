Uyuşturucu ile Yakalanan 64 Yaşındaki Adam Tutuklandı

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AYDIN'ın Efeler ilçesinde üzerinde ve evinde yapılan aramada uyuşturucu ele geçirilen Süleyman Gün (64), tutuklandı.

Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saatlerinde Hasanefendi Mahallesi'nde tren garında durumundan şüphelendiği Süleyman Gün'ü takibe aldı. Gün'ü durduran ekipler, üzerinde ve evinde yapılan aramada 3 parça halinde 150 gram bonzai ve 5 exctasy sentetik ecza hap ele geçirdi. Gözaltına alınan Süleyman Gün, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Haber-Kamera: Burhan CEYHAN/AYDIN,