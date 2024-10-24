Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde üst aramasında uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, motosikletli polis timleri (Yunuslar) 2. Anafartalar Mahallesi'nde şüpheli bir kişiyi durdurdu.
Üzerinde 20 uyuşturucu hap ele geçirilen O.Ç. (22) gözaltına alındı.
Son Dakika › Güncel › Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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