Uyuşturucu ile Yakalanan Şüpheli Tutuklandı

Aydın'ın Efeler ilçesinde uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, kentte uyuşturucu imal ve ticaretini yapan kişilere yönelik çalışma yaptı.
Bu kapsamda Hasanefendi-Ramazan Paşa Mahallesi'nde uygulama yapan ekipler, şüphelendikleri kişileri durdurdu.
Uygulamada durdurulan S.G'nin (64) üzerinde ve evinde arama yapan ekipler, 150 gram bonzai ve 5 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
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