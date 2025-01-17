Uyuşturucu Kaçakçılarına Operasyon: 2 Tutuklama - Son Dakika
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Uyuşturucu Kaçakçılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Uyuşturucu Kaçakçılarına Operasyon: 2 Tutuklama

Bitlis ve Batman'da gerçekleştirilen narkotik operasyonunda 2 uyuşturucu şüphelisi tutuklandı. Yapılan aramalarda metamfetamin ve esrar ele geçirildi.

17.01.2025 10:51  Güncelleme: 10:53
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BİTLİS ve Batman'da uyuşturucu kaçakçılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

Tatvan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat timlerinin desteği ile uyuşturucu kaçakçılarına yönelik Batman ve Bitlis'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda, Bitlis'in Tatvan ilçesi ile Batman'da 2 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve araçlarında yapılan aramalarda; 28 gram metamfetamin, satışa hazır 4 parça halinde metamfetamin ile yine satışa hazır 14 parça halinde esrar maddesi ele geçirildi. 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerini ardından çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.

Haber Özcan ÇİRİŞBİTLİS,

Kaynak: DHA

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