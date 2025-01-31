Uyuşturucu Kaçakçılığı Davası - Son Dakika
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Uyuşturucu Kaçakçılığı Davası

Adana'da eroin ve uyuşturucu hap ile yakalanan kadın ve erkek hakkında 22 yıl hapis istemi.

31.01.2025 12:19
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Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde çantasında eroin ve uyuşturucu hap ele geçirilen kadın ile uyuşturucuyu birlikte aldıkları öne sürülen sanık hakkında 22 yıl 6'şar aya kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları gerekçesiyle 2 Eylül 2024'te tutuklanan Gizem K. ve tutuksuz Mevlüt S. hakkında Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 12. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince durumundan şüphelenilen Mevlüt S. ve Gizem K'nin Yeşilyurt Mahallesi'nde durdurulduğu belirtildi.

Gizem K'nin çantasında yapılan aramada 86,93 gram eroin ve 52 uyuşturucu hap ele geçirildiğini belirtilen iddianamede, sanıkların uyuşturucuyu ticari amaçla bulundurduğu ve Gizem K'nin ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mevlüt S. ile birlikte aldıklarını itiraf ettiği kaydedildi.

İddianamede, fikir ve eylem birliği içinde hareket ettikleri belirlenen sanıkların "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

1'i tutuklu 2 sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA

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