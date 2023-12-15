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Uyuşturucu Kullanan Şahıs, Babaannesinin ve Babasının Evini Ateşe Verdi - Son Dakika
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Uyuşturucu Kullanan Şahıs, Babaannesinin ve Babasının Evini Ateşe Verdi

Samsun'un İlkadım ilçesinde uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle polise şikayet edilen İsmet B., babaannesinin oturduğu daire ile alt katta babasıyla yaşadığı daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, İsmet B. gözaltına alındı.

15.12.2023 - 12:18,  Güncelleme: 12:29
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1)KENDİSİNİ ŞİKAYET EDEN BABAANNESİ İLE BABASININ EVLERİNİ YAKTI

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde İsmet B. (33), uyuşturucu kullandığı gerekçesiyle kendisini polise şikayet eden babaannesinin oturduğu daire ile alt katta babasıyla yaşadığı daireyi ateşe verdi. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, İsmet B. (33) gözaltına alındı.

İlkadım ilçesinde 3 gün önce babaannesi S.B. ile babası A.B., İsmet B.'yi uyuşturucu kullandığı için polise şikayet etti. Bunu öğrenen İsmet B., Adalet Mahallesi Uğurlu Sokak'taki 4 katlı binanın en üst katındaki babaannesinin dairesiyle bir alt katta babasıyla oturduğu evi ateşe verdi. Dışarı çıkan İsmet B. evlerin yanışını izlerken, ihbar üzerine adrese polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polisi gören İsmet B. kaçarken, yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alınıp, söndürüldü. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, İsmet B.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

İsmet B.'nin daha önce aynı sokaktaki başka bir evin penceresine taş atarak kırdığı gerekçesiyle gözaltına alındığı evi ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu Kullanan Şahıs, Babaannesinin ve Babasının Evini Ateşe Verdi
Kaynak: DHA
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