Uyuşturucu Kullanan Taksiciye İşlem Başlatıldı

İstanbul'da aracında uyuşturucu kullandığı öne sürülen taksi şoförü hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" suçlarından adli işlem başlatıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı sosyal medya platformlarında "Kimyasal madde içtiği düşünülen taksici kendinden geçti." başlığıyla paylaşılan görüntüler üzerine harekete geçti.

Ekipler yaptıkları çalışmada kimliği tespit edilen sürücü A.K'yi (49) Güngören Posta Caddesi'nde yakaladı.

Sürücüye, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun "duraklamanın yasak olduğu yerlerde duraklamak" ve "belediye ruhsatının askıya alınması" maddelerinden 10 bin 260 lira para cezası kesildi, aracı da otoparka çekildi.

İşlemlerinin ardından Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne teslim edilen şüpheli A.K'den kan ve idrar örnekleri alındı.

Şüpheli hakkında, "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından adli işlem başlatıldı.